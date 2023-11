Al Museo dei Cappuccini la mostra “Il presepe di Francesco. 800 anni dal primo presepe di Greccio”

Prezzo non disponibile

Inaugurerà venerdì 1° dicembre alle ore 16 la tradizionale mostra dedicata ai presepi allestita presso il Museo dei Cappuccini di Genova. Interverranno il Ministro Provinciale dei frati minori Cappuccini, fra Luca Simoncini, l’Assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli, il Direttore del Museo fra Vittorio Casalino e i curatori dell’evento, Dott.ssa Daphne Ferrero e Dott. Luca Piccardo.

Il 2023 è l'anno in cui si celebra la ricorrenza degli otto secoli dalla prima raffigurazione della Natività che San Francesco ha realizzato a Greccio, una piccola cittadina a pochi chilometri da Rieti. A 800 anni dal primo Presepe della storia, la tradizione si tramanda nelle case e nelle comunità, racchiudendo in sé un messaggio di speranza e di pace che non sbiadisce.

Ampio spazio verrà dedicato agli allestimenti presepiali con il presepe meccanico degli anni '30 del 900, le statuine settecentesche della scuola di Anton Maria Maragliano oltre a presepi della tradizione popolare.

Il Museo dei Cappuccini, inserendosi nelle celebrazioni dei Centenari Francescani, ha ideato la mostra “Il presepe di Francesco. 800 anni dal primo presepe di Greccio” curata da Daphne Ferrero e Luca Piccardo, per raccontare la storia del presepe e far conoscere più da vicino il suo “inventore” San Francesco d’Assisi.

La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024.