“Naufragi e nuovi approdi”: il sottosegretario Franco Gabrielli presenta il suo libro al Museo del Mare

Venerdì 1 aprile alle 16,30, all’Auditorium Galata Museo del Mare di Genova (Calata Ansaldo De Mari 1), il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli presenterà il suo nuovo libro “Naufragi e nuovi approdi” edito da Baldini+Castoldi.

L’incontro si aprirà con i saluti del presidente di Federlogistica Liguria Davide Falteri, del presidente onorario della Fondazione PRimA’vera Guido Barbazza, del sindaco di Genova Marco Bucci, e proseguirà con gli interventi di Franco Porcellacchia, CEO Ecospray e Luigi Merlo, presidente Federlogistica.

L’evento è organizzato da Federlogistica-Conftrasporto-Confcommercio con Fondazione PRimAv’era, e partirà dalla vicenda della Concordia - dal recupero fino all’arrivo a Genova per le fasi di demolizione, in un’operazione unica al mondo - per tracciare le prospettive future della Protezione Civile.

Dalla vicenda della Concordia emerge chiara la linea di demarcazione tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ di un sistema, con quell’esempio di straordinaria intraprendenza che ha segnato le fasi di recupero della nave, con la sinergia tra pubblico e privato rivelatasi fondamentale.

Il racconto ci porta dritto ai giorni nostri, con le emergenze in primo piano in un intreccio senza precedenti, dove l’efficienza della Protezione Civile diventa elemento imprescindibile.