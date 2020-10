Emilia Marasco presenta il romanzo "Cinghiali in città" alla Feltrinelli

Emilia Marasco martedì 20 ottobre presenta "Cinghiali in città" (Il Canneto) insieme a Ester Armanino alla Feltrinelli di via Ceccardi, a Genova.

Per agevolare il distanziamento sono state pensate due fasce orarie: 17.30 - 18-15 e 18.45 - 19.30. Posti limitati.

Prenotarsi inviando una mail a eventi.genova@lafeltrinelli.it.

Il libro

L’infanzia di Vera non è stata facile. Dopo la morte del padre, la madre, donna

elegante e anaffettiva, assegna al figlio maggiore Filippo il ruolo di capofamiglia e si rifugia nella sua attività di insegnante di pianoforte rinunciando a occuparsi della figlia. Vera cresce ferita e introversa, e solo grazie al fratello può scegliere di specializzarsi in grafica a Parigi, lasciando Genova e l’atmosfera opprimente della famiglia. Quando ritorna, grazie a un nuovo lavoro, una nuova casa e la relazione stabile con un neurologo

eccentrico e perfezionista, la sua vita acquista finalmente dei punti fermi e un certo ordine.

Finché qualcosa cambia e, come in una reazione a catena, tutto crolla. E quando è il fratello a lasciare la città, comincia la paura. Una paura multiforme: paura delle malattie, dei contagi, della morte, della violenza. Una paura che assume simbolicamente l’aspetto dei cinghiali che dalle colline scendono in città. Finché di nuovo accade qualcosa: il fratello

le chiede di ospitare un bambino, un suo alunno della scuola in Kenya che è andato a dirigere.

La convivenza con Abel sarà difficile ma la porterà a confrontarsi con le ragioni profonde delle paure che le impediscono di vivere. E forse a risolverle