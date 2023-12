Portofino, tutti gli eventi per le feste natalizie nella perla del Tigullio

Dopo la Cerimonia del Confuoco, preceduto dalla sfilata di figuranti in costume d’epoca e sbandieratori, e l’accensione dell’Albero di Natale nella storica Piazzetta, le iniziative natalizie a Portofino proseguiranno domenica 17 con l’atteso sbarco nella perla del Tigullio di Babbo Natale, che il 20 dicembre farà il suo ritorno nelle scuole per gli auguri prima delle festività alle ore 11. La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, alle ore 17:30 in Piazzetta la neve accoglierà l’arrivo di Minnie e Topolino e di altri personaggi Disney. Dalle 22 spazio poi alla musica d’autore con il concerto in programma di Francesco Baccini aspettando la mezzanotte. Anche in quest’occasione il parcheggio sarò gratuito nella fascia oraria tra le 16 e le 24.

Superato il Natale, il 29 dicembre, alle ore 16:30, arriverà per la prima volta a Portofino il Carillon Vivente, mentre il 30 dicembre alle 16 il Teatrino Comunale ospiterà i laboratori creativi di Frullo & Pirullo, appuntamento che si ripeterà il 5 gennaio stesso luogo e orario.

Per maggiori info: IAT telefono 0185 215037