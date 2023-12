“Un Pomeriggio Stiloso tra i Libri”: moda e letteratura con cinque donne determinate

Mercoledì 13 dicembre da Zupp, suggestivo locale nel centro storico Genova, cinque donne determinate aprono le porte a “Un Pomeriggio Stiloso tra i Libri”, in un elegante intreccio tra stile e letteratura. Guidate dalla consulente di immagine e style coach Nicoletta Cillara che sarà disponibile con i suoi servizi, illuminate dalla creatività delle scrittrici Valentina Cristiani e Francesca Cefeo, e intrise dal fascino di Rivêa, brand di accessori e bijoux creato da Tatiana Pagano che presenterà la sua collezione invernale, si preparano a offrire un evento che fonde la grazia dell'estetica con la profondità delle parole.

Grazie al sostegno di Luca Mondello e Dora Clemente di LD Immobiliare, dalle 15:30 moda e letteratura si abbracciano, dando vita a un pomeriggio indimenticabile. Alle ore 18 l’evento entra nel vivo con la presentazione al pubblico delle ultime opere delle due scrittrici: “Goal a 4 zampe” di Valentina Cristiani e “L’eredità culinaria del mio angelo - vademecum della sopravvivenza ai tempi del Coronavirus” di Francesca Cefeo. Al termine le scrittrici saranno liete di condividere momenti speciali con il pubblico, firmando i libri e creando connessioni indimenticabili con gli appassionati presenti.

“L’unione fa la forza! La collaborazione tra donne è il giusto strumento per vincere le disparità - spiega Valentina Cristiani, giornalista e scrittrice -. La tradizione vuole noi donne competitive e invidiose, pronte a farci sgambetti, insultarci dietro le spalle e rivaleggiare. Lavorare fra donne non è sempre facile, questo è vero, ma noi siamo tutte aperte mentalmente e coinvolte in un continuo scambio di idee e stimoli che ci migliora sia umanamente che professionalmente. Divano e pantofole non fanno per noi (neppure in tempo di Covid!), anzi la pandemia ha accentuato le nostre peculiarità e attitudini che si sono trasformate in aggiornamenti professioni e nuove pubblicazioni di libri..”

Intervengono:



Nicoletta Cillara, consulente d'immagine e style coach di Genova. La moda è sempre stata la sua passione, così come le pagine patinate delle riviste glamour più famose. Dopo aver aperto nel 2016 il suo primo fashion blog e instaurato le prime collaborazioni con molti brand nazionali e non, sente l'esigenza di trasformare questa passione in un lavoro. Ecco che nel 2018 divento consulente d'immagine e personal shopper e nel 2019 scrive il suo primo libro “50 sfumature di stile”. La sua mission? Far risplendere di luce propria tutte le donne! Vederle più sicure, felici e fiere di loro stesse, cariche e guidate dalla loro essenza è l'obiettivo più bello da raggiungere!

RIVÊA, brand genovese di accessori e bijoux in tessuto e filato, creato da Tatiana Pagano, e pensato per le donne che, con un colpo di testa e mollando a casa tutto e tutti, si regalano una piccola fuga dalla loro quotidianità incolore per concedersi la frivolezza e la leggerezza del mare. RIVÊA è l’amica a cui telefoni e che, folle come te, in un attimo è pronta a scappare e a condividere colori, odori e sapori di un luogo lontano dalla una routine piena di grigi. RIVÊA è la coccola che ti dedichi, il vezzo che ti regali, la ventata di freschezza alla quale pensi quando hai bisogno (e voglia) di stare bene, perché tutte le donne si meritano un fine settimana al mare con l’amica del cuore. In Riviera. Gli accessori e i bijoux RIVÊA sono realizzati con rifiniture sartoriali utilizzando materiali, spesso vintage, che vengono trasformati, riciclati e rinnovati per dar loro nuova vita, una vita che profuma di mare e colorata come le facciate dei litorali della Riviera. Indossare una creazione RIVÊA significa rivivere le atmosfere hippie-glam delle indimenticabili estati a cavallo degli anni ’70, in quanto vengono riproposte le antiche arti del macramè, del crochet, della maglieria, come anche i tessuti tipici del territorio (il broccato, la juta, il jeans), reinterpretate in chiave moderna, fresca e leggera. RIVÊA è come il mare: ti porta oltre, non è mai banale e ti trasmette energia.

Valentina Cristiani, giornalista e scrittrice. Calciofila incallita. Ama fotografare con la penna le emozioni che colorano lo sport. Lavoro di ufficio stampa per la Federvela, Responsabile di un portale calcistico, addetto stampa, articoli di giornale per quotidiani, ed esperienze in TV e radio, come conduttrice e/o opinionista a Raisport, Sportitalia, 7Gold. Tasselli di un puzzle, quello variopinto e composito del giornalismo sportivo, che sta cercando, remata dopo remata, di comporre. Un viaggio entusiasmante, a braccetto col mondo, ma anche alla scoperta di se stessa. Una sfida vibrante con il vento della passione sempre in poppa. Ha due amori martellanti che formano un'unica colonna sonora: le parole e lo sport. “Goal a 4 zampe” è la sua seconda fatica letteraria sul rapporto tra note giornaliste e wags (compagne e mogli di calciatori) e i loro animali domestici. Nel libro trenta testimonianze di famose compagne di calciatori, note giornaliste e opinioniste calcistiche. Racconti, conditi dalla prefazione di Simona Ventura, che dimostrano come l’amore per gli animali migliori le nostre vite e l’introduzione di Francesca Baraghini, giornalista di SkyTG24. Per Valentina scrivere è vitale. “Io ho sempre scritto fin da ragazza, ho esternato attraversato la scrittura le mie emozioni belle o brutte che ho vissuto”.

Francesca Cefeo, direttore di banca e scrittrice per passione. Dopo diverse collaborazioni soprattutto a tema calcistico e ospitate tv quale opinionista sportiva, ha pubblicato nel 2020 il suo primo libro dal titolo “L’eredità culinaria del mio angelo - vademecum della sopravvivenza ai tempi del Coronavirus”, dedicato alla mamma e alle sue ricette casalinghe. Mamma Pierina è mancata improvvisamente nel 2017 a Dublino poco prima di Manchester United - Sampdoria, con commemorazione da parte della stessa Sampdoria. Francesca, un po’ per terapia e per rendere onore alla mamma, ha dato vita a questo libricino copiando le ricette appuntate per anni su un quadernone guardando la mamma cucinare. Si è rivelato un successo inaspettato.

Evento reso possibile dal generoso sostegno di:

Luca Mondello e Dora Clemente, due ragazzi cresciuti con la passione per il mondo del Real Estate che dopo aver maturato diverse esperienze in franchising immobiliari tra Genova e Milano hanno deciso di metter su “Casa e Bottega”, creando LD Immobiliare proprio qui, nella nostra amata Superba. Il loro primo obiettivo è quello di aiutare le Persone a realizzare i loro sogni in materia di Casa. Come lo fanno? Coadiuvandosi ad una Squadra di Professionisti che insieme al loro lavoro attento, puntuale e capillare gli permette di fornire un servizio "nuovo ed innovativo", in grado di soddisfare a tutto tondo le esigenze immobiliari delle Persone che si affidano a noi. Luca ama i numeri e ha la passione per il Diritto, Dora è un Architetto con la passione per il Web Marketing . Hanno messo insieme ragione e sentimento.. più due patentini per l'esercizio alla Professione da Agenti di Affari in Mediazione conseguiti in Camera di Commercio.