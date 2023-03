“E poi ci sono io”, il nuovo spettacolo di Andrea Di Marco al Politeama Genovese

Giovedì 13 aprile va in scena al Politeama Genovese “E poi ci sono io”, il nuovo spettacolo di Andrea Di Marco in cui il comico genovese si mette a nudo e racconta pezzi di vita e di carriera. Uno spettacolo tra musica e parole in cui il leader del “Movimento Estremista Ligure” (il goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria) porta in scena canzoni comiche, monologhi sulla sua infanzia a Bolzaneto e sulla sua attuale vita milanese e personaggi storici del suo repertorio.

«Ci sono canzoni comiche e monologhi che raccontano di un ragazzo nato in periferia che guarda il mondo – racconta Di Marco – ci sono i personaggi che negli anni hanno raccontato con punti di vista diversi quello che ci succede e ci capita. C’è il mare. C’è una band che non può solo accompagnare. C’è Milano e c’è Genova. Ci sono 54 anni da digerire e da vivere. E poi ci sono io. Lo spettacolo che porto in scena sarà il più intimo scritto sinora, in cui mi metto a nudo (non letteralmente, il pubblico può stare tranquillo) e in cui non mancheranno le sorprese: torneranno infatti alcuni personaggi storici che mi hanno accompagnato nella mia carriera». Il tutto, accompagnato sul palco da una band composta dai musicisti Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Max Vigilante e Roberto Maragliano.

Andrea Di Marco, famoso volto di Zelig, Colorado e Comedy Central, membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche ed ex componente del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci, reinventa e inventa brani musicali e spopola sul web con i suoi “comizi” e le sue canzoni riarrangiate, contenuti che contano centinaia di migliaia di visualizzazioni.