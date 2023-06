Poesia Migrante, passeggiata interculturale Migrantour nel Centro Storico

Sabato 10 giugno 2023 alle 15.00 avrà luogo una passeggiata dedicata alla Poesia Migrante e delle migrazioni. Il tema della poesia porterà i partecipanti ad osservare da vicino la vita e le emozioni dei poeti di origine migrante, con particolare sensibilizzazione alle sfide che hanno affrontato.

Un percorso nel Centro Storico, tra Via Prè e Via del Campo, alla scoperta di poeti affermati, come Cheikh Tidiane Gaye, Vasile Boldis, Gezim Hajdari, Rupi Kaur, e appassionati, come Milena Antonucci, proprietaria del Librido e Rossella Bianchi dell’Associazione Princesa, per affrontare i temi della migrazione attraverso la poesia. Sarà anche occasione per ammirare le saracinesche poetiche, testimonianza del Festival della Poesia di Strada del 2014, e addentrarsi nel sentire artistico di Dario Puonto, in arte mister caos. Questo mondo artistico sarà testimoniato dall’accompagnatrice interculturale Monica che, raccontando il territorio e i suoi abitanti, racconterà sé stessa.

Le passeggiate Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono esperienze nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con diverse culture e tradizioni accompagnati da cittadini di origine straniera.

INFO

Partenza: Piazzale della stazione Metropolitana P. Principe.

Prenotazione entro le 12 del giorno precedente telefonando al numero 0105578820 oppure scrivendo a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Costo della passeggiata 10 €