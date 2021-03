"Per mano": 10 incontri per conoscere il mondo manicomiale

"Per mano 2021" sono 10 incontri per conoscere il mondo manicomiale. Dalla visita guidata virtuale alle letture di lettere mai spedite dai pazienti, "Per mano" ci accompagna dentro alcune pagine della storia manicomiale italiana (e non solo) attraverso una piattaforma streaming.

Idea nata durante il primo lockdown del 2020, "Per mano" vuole essere una risposta all'isolamento culturale che stiamo vivendo a causa della pandemia da covid 19.

Dopo il positivo riscontro della prima edizione, "Per mano" ripeterà l’esperienza nel mese di marzo con storie che coinvolgeranno 8 città appartenenti a 4 diverse regioni italiane. Una formula sperimentale e totalmente innovativa per tenere viva la memoria: 10 incontri a cui sarà possibile accedere tramite donazione sulla raccolta fondi avviata da Giacomo Doni, ideatore della rassegna e blogger impegnato nella tutela della storia manicomiale.

Tre incontri vedranno protagonista la nostra regione: si inizierà il 10 marzo con "Quando le cose si dimenticano, riaccadono" (produzione Teatro dell’Ortica), mentre il 17 marzo sarà il turno di "Addio mia arte", pièce dedicata al pittore del manicomio di Cogoleto Gino Grimaldi) e il 24 marzo torneremo a Genova per "Frammenti di Art Brut", un approfondimento sull’arte spontanea dal Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli.

Tutti gli incontri saranno fruibili online a cui sarà possibile accedervi tramite donazione, parte del raccolto sarà devoluto a sostegno degli “attori della memoria”.

A completare l’esperienza, l’accesso a un gruppo privato web dove fare rete e conoscere gli autori degli eventi; una nuova forma di condivisione, scambio e aggregazione, in un momento di isolamento collettivo, nell’attesa di tornare a incontrarci dal vivo.

Calendario incontri

06 marzo, 21:30

ANCHE I MATTI SONO CREATURE DEGNE D'AMORE.

A cura della Fondazione Mario Tobino

10 marzo, 21:30

QUANDO LE COSE SI DIMENTICANO, RIACCADONO

A cura di Teatro dell'Ortica - Quarto Pianeta

12 marzo, 21:30

Storie oltre il cancello

15 marzo, 17:30

STORIE DI INSERIMENTI ETEROFAMILIARI

A cura di IESE & IEFA

17 marzo, 21:30

ADDIO MIA ARTE

A cura di A.C.C.O. - Associazione Culturale Cogoleto Otto

20 marzo, 21:30

MOI 392

A cura di Chiara Pasetti - Mario Molinari - Lisa Galantini

22 marzo, 21:30

CARA MADRE...LETTERE DAL MANICOMIO

A cura di Inclusione Graffio e Parola Onlus

24 marzo, 21:30

FRAMMENTI DI ART BRUT

A cura di Quarto Pianeta

27 marzo, 16:30

L'ULTIMA CHIAVE

A cura di Fondazione Mario Tobino

31 marzo, 21:30

IL MONDO IN VALIGIA

A cura di Teatro Periferico di Cassano Valcuvia

Contatti

Giacomo Doni - www.giacomodoni.com

Pagina raccolta fondi - https://www.produzionidalbasso.com/project/per-mano-2021-1/