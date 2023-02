Pentolaccia di Carnevale a Voltri con musica e animazione

Pro Loco Voltri 2000 organizza la Pentolaccia di Carnevale 2023, sabato 25 febbraio alle ore 15 in piazza Lerda. Partecipa il Gruppo Storico Voltri, animazione a cura della C.R.I. Voltri con truccabimbi, merenda e musica di Okki. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la Società Bocciofila di Voltri in vico Limisso.