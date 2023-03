Pentolaccia e festa in maschera in Val Graveglia

Domenica 5 marzo in Val Graveglia uno degli ultimi appuntamenti di carnevale: pentolaccia e festa in maschera per grandi e piccini a partire dalle ore 11. Dopo la sfilata in maschera per le vie del borgo di Conscenti, alle ore 12 apertura del servizio ristoro presso l'Area Pertini, quindi alle 14 spettacolo del Mago Joe e pentolacia finale alle ore 15:30.