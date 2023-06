Pegli Summer Party 2023: torna la festa disco in spiaggia a Pegli

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno attirato migliaia di persone sulla spiaggia e sul lungomare, CIV Riviera di Pegli è lieto di annunciare l'organizzazione del beach party "Pegli Summer Party 2023" che si terrà sabato 1 luglio dalle ore 20:30. Durante l'evento, i partecipanti avranno la possibilità di ballare, mangiare e bere sulla sabbia per tutta la serata.

A partire dalle 22:00, la spiaggia centrale di Pegli si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie alla musica del rinomato DJ Jay-S, conosciuto anche come Jacopo Saliani, originario di Pegli e con una vasta esperienza di oltre 150 concerti nel nord Italia. Jay-S, noto anche come speaker radiofonico, delizierà il pubblico con le hit più popolari del momento e le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance. Prima di lui, a partire dalle 20:30, si esibiranno artisti genovesi con esibizioni live di musica pop e rap.

L'evento Pegli Summer Party fa parte del Tabarca Village, che coincide con la partenza della Regata non competitiva sulla rotta del Corallo in occasione di The Ocean Race. L'ingresso all'evento è libero. Inoltre, sarà disponibile un punto ristoro per soddisfare le esigenze culinarie dei partecipanti.

Unisciti a noi al Pegli Summer Party 2023 e condividi la tua esperienza su Instagram utilizzando l'hashtag ufficiale #PegliSummerParty. Segui il profilo Instagram @peglisummerparty per rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi dell'evento.