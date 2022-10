Decima edizione di "Partigiana Festa di Resistenza" con concerto dei Meganoidi e focaccette di Crevari

Per la prima volta le sezioni Anpi del ponente genovese organizzano un grande evento per i giovani e per il rilancio del territorio: appuntamento al Palamare di Genova Pra' venerdì 28 ottobre, per la decima edizione di Partigiana, Festa di Resistenza.

A partire dalle 19:30 si svolgerà il dibattito “Giovani ed Antifascismo”, che vedrà la partecipazione dei giovani esponenti delle realtà politiche e delle associazioni antifasciste giovanili del territorio, introdurrà Massimo Bisca, presidente provinciale di Anpi Genova. La serata proseguirà con la musica dei Meganoidi, una della band più significative della scena rock genovese e italiana, accompagnati da I Malati Immaginari, Massimo Stona e gli SkyDive Infine fin dalla prima serata, sarà possibile gustare le immancabili Focaccette di Crevari presenti per l’occasione.

Un momento rivolto principalmente ai giovani, che, a cent’anni dalla Marcia su Roma (che avvenne proprio il 28 ottobre del 1922), vuole essere un segnale chiaro contro tutte le forme di fascismo, che vuole promuovere L’Unità delle associazioni del territorio, infatti, oltre alle anpi di Pra’, Pegli, Voltri e Crevari hanno collaborato e supportato l’iniziativa gli Alemante Friends, gli Amici del Tempo Libero e tutte le realtà politiche antifasciste del territorio.