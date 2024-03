Parco di Portofino / I panorami migliori: Frank Sinatra, Semaforo Nuovo e Rocca del Falco

Un pezzo di Paradiso! È quello che ci attende una volta che ci incammineremo verso i punti panoramici più belli del promontorio di Portofino.

San Pietro, lo sappiamo, è il custode severo delle chiavi del luogo di delizia, ma il nostro ponte tra terra e cielo sarà l’itinerario ad anello che ci condurrà verso incredibili belvederi che si affacciano sul mare. Frank Sinatra, il Semaforo Nuovo e la Rocca del Falco sono i nostri giardini dell’Eden, dove il Golfo Paradiso lancia il suo incantesimo.

Visti dall'alto, ci sono luoghi che si svelano in tutta la loro toccante bellezza e unicità, non a caso i più suggestivi belvedere del Promontorio di Portofino rappresentano il fil reuge dell’escursione di Sabato 23 Marzo. Prima ci incammineremo all’ombra di meravigliosi esemplari di leccio monumentale, accarezzando le atmosfere della Belle Époque, quando poeti e scrittori, musicisti e compositori, politici e sovrani furono ospiti dell’Hotel Portofino Kulm, chiuso dal 2013. Gabriele D’Annunzio, Guglielmo Marconi, Margherita di Savoia, Giacomo Puccini, i saloni di questo gioiello liberty videro un gran via vai di personaggi illustri che segnarono un’epoca.

Camminando nella penombra del bosco misto di carpino nero, frassino minor e castagno, il panorama sul golfo di Genova s’intuisce appena tra gli alberi fitti. Non preoccupatevi, l’attesa non sarà lunga per ammirare il panorama vicino al Semaforo Vecchio. Qui, il punto panoramico Frank Sinatra mostra due mari che quasi si toccano: a ponente i colori delle case di Camogli rappresentano elementi essenziali di questa armoniosa mediterraneità ligure, minore riservatezza e maggiore charme si mostra invece a levante, verso le brillanti e festaiole Santa Margherita e Rapallo.

Lasciato l’orto botanico e l’area picnic, raggiungeremo il Semaforo Nuovo e le assolate pareti di conglomerato di Cala dell’Oro, antico rifugio per i pirati che imperversavano sulla riviera ligure. La vista a levante si apre verso la torretta saracena, la costa orientale e le Alpi Apuane; a ponente verso Capo Mele e le più alte cime delle Alpi Liguri. Incantevole anche lo scorcio sulla sottile lingua di conglomerato di Punta Chiappa, che si protende verso il mare delimitandone un tratto dove si trova una delle ultime tonnare a postazione fissa del Mediterraneo.

L’attesa non sarà lunga per ammirare il terzo punto panoramico, forse il più aereo: la Rocca del Falco! Una nuova sosta è d’obbligo! Il paesaggio è davvero incredibile: i monti disegnano l’arco colorato della riviera ligure, mentre sotto di noi si mostra Camogli e un mare sempre più blu. A inizio Novecento, un cannocchiale e un telemetro consentivano a turisti facoltosi, ospiti dell’Hotel Portofino Kulm, di ammirare l’incredibile panorama.

Se riusciremo a distoglierne lo sguardo ci incammineremo nuovamente per chiudere l’itinerario ad anello. Seppure avvolto dalla vegetazione non passerà inosservato lo “chalet svizzero”, dove facevano tappa i clienti del Hotel Portofino Kulm durante le loro piacevoli passeggiate nel parco. Un comodo sentiero ci riporterà verso l’Hotel Portofino Kulm passando da località Gaixella.

Ormai è certo: il Sentiero Paradiso è vario e ricco di punti panoramici.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione semplice ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento: ore 10:00 a Portofino Vetta, presso il piazzale del Parco che si trova poco prima dell’Hotel Portofino Kulm. Impostare sul navigatore: Portofino Kulm, Viale Gaggini, 16032 Camogli GE Punto geolocalizzato: https://goo.gl/maps/hfhB4CJsvZpVePBU9

• Fine escursione ore 17:00 circa

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Dislivello: + - 350 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini da trekking (no scarpe da tennis).