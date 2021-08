Il Parco del Flauto Magico torna a vivere: il calendario eventi

Il Parco del Flauto Magico torna a vivere: dopo gli interventi che ne hanno permesso lo scorso 9 giugno la riapertura (era chiuso dal 2012), l'Associazione Kòres, in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure e i Servizi Bibliotecari, propone una serie di appuntamenti, dedicati a tutti, grandi e piccini, tra i ritrovati giochi disegnati dal Maestro Emanuele Luzzati e l'ombra dei vialetti. Si tratta di quattro eventi, dai laboratori per bambini al teatro.

"La consolidata e proficua collaborazione con l'Associazione Kòres – sottolineano Linda Peruggi, Assessore del Comune di Santa Margherita Ligure con delega alla riqualificazione del Parco del Flauto Magico, e Beatrice Tassara, Assessore comunale ai Servizi Bibliotecari – è nata nel segno dell’attenzione al nuovo, all'attuale, al possibile nel futuro, al sopito da risvegliare... Con il metodo stringente della scienza che sconfina nella filosofia, nella poesia, nell’intuizione letteraria o artistica. Così anche è stato possibile il recupero del Parco del Flauto Magico, che farà da sfondo alle iniziative del programma".

Il primo degli appuntamenti promossi da Kòres al Flauto Magico è previsto per sabato 7 agosto, tra i coloratissimi giochi disegnati da Emanuele Luzzati appena restaurati all'interno del Parco di corso Rainusso, inaugurato e riaperto al pubblico su impulso della stessa Kòres al fianco del Comune. Alle 17 sarà in programma un laboratorio per bambini sul riciclo creativo “Formo, trasformo e invento per giocare in allegria”, tenuto dall’architetto Alessandra Rotta e realizzato sotto l’egida dell’Inbar, Istituto Nazionale di Bio-Architettura.

Sabato 14 agosto alle 18 verrà messa in scena la rappresentazione teatrale “A piede libero” del Faber Teater. Nella serata di martedì 17 agosto, alle 21, al Parco del Flauto Magico, sarà invece la volta dello spettacolo “Il mio Rigoni Stern”, realizzato e interpretato da Pino Petruzzelli, che offrirà un percorso tra vita e opere del grande scrittore, sensibile ai temi della natura e della vita aspra sulle montagne, nato cento anni or sono.

Sabato 21 agosto, alle 17, tornerà il laboratorio per bambini sul riciclo creativo “Formo, trasformo e invento per giocare in allegria”, tenuto dall’architetto Alessandra Rotta e realizzato sotto l’egida dell’Istituto Nazionale di Bio-Achitettura.

