Beigua Geopark, gli eventi del weekend: webinar, escursione e visita guidata

Il fine settimana nel Geoparco del Beigua inizia venerdì 22 marzo con un appuntamento straordinario del webinar con gli esperti del Parco: in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua Gabriella Motta ci farà scoprire un diverso aspetto del Geoparco, quello marino, presentando i cetacei che popolano il Santuario Pelagos e le minacce che subiscono per effetto dell’inquinamento. Appuntamento alle ore 18 davanti allo schermo; la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria on-line entro giovedì.

Sabato 24 marzo appuntamento alla Badia di Tiglieto per la visita guidata pomeridiana al complesso cistercense. Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 di venerdì, costo € 6,00 a persona.

Sarà invece il Rifugio Argentea la meta dell'escursione di domenica 25 marzo: partenza dal Passo del Faiallo per seguire uno dei tratti più panoramici dell’Alta Via dei Monti Liguri, attraversando le brughiere pettinate dal vento. L’escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10 a persona.

Per informazioni: tel. 393 9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)