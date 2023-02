Parata di Carnevale e pentolaccia a Pegli per sostenere la piccola Nora

Sabato 25 febbraio Pegli in festa per celebrare il carnevale e raccogliere fondi in favore della piccola Nora. Ritrovo alle ore 14 in piazza Rapisardi per l'inizio della parata in maschera, a seguire pentolacce in largo Calasetta. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla settimana successiva. Giornata di divertimento per grandi piccini, con il sostegno del CIV Rivieradipegli e dei commercianti della zona.

Saranno presenti due punti raccolta oltre a quelli già presenti presso i commercianti pegliesi: in piazza Rapisardi e in largo Calasetta.