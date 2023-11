Immersi tra la Storia e il profumo dell’arancia candita e dell’uvetta, ripercorrendo gli scambi commerciali con l'Oriente e il Nuovo Mondo, domenica 3 dicembre alle ore 15:00 Casa Colombo accoglie i partecipanti in una deliziosa attività natalizia dal titolo “Il Pandolce genovese, un viaggio tra i sapori” alla scoperta del dolce tipico genovese.

Il Pan dolce o Pan del Pescatore sarà il protagonista dell’attività: si scoprirà la sua storia partendo dai natali e dai viaggi di Cristoforo Colombo fino a tutte le leggende e le curiosità nascoste dietro gli ingredienti che compongono questa delizia natalizia. Come è nato? A quale esigenza rispondeva? Perché proprio il Pandolce per rappresentare la città? I più curiosi troveranno in questo incontro tutte le risposte!

Facendosi coinvolgere dai racconti a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, i bambini comporranno il proprio ricettario del Pan Dolce tradizionale, terminando questo viaggio nei sensi con la lettura di alcune righe tratte dal libro “Il Natale Il Capo d'anno e l'Epifania nell'arte e nella storia genovese” di Luigi Augusto Cervetto e con una gustosissima merenda a base di Pandolce offerta da Pesto per Amore. Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e in collaborazione con "Pesto per Amore" e Sestiere del Molo.

INFO

Attività per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni.

Durata: 1 ora e 30 min circa

Info e prenotazioni:

Tel: 331 2605009

E-mail: casadicolombo@solidarietaelavoro.it

Costo: € 8,00 (1 bambino + 1 adulto)