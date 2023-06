Arriva a Genova la tappa ligure di “Palco d’Autore” il contest nazionale dedicato ad autori e cantanti

Arriva a Genova la tappa ligure di “Palco d’Autore – IV edizione” il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti, ideato da Tino Coppola ed organizzato dalla Bit & Sound Music. La prima fortunata edizione si e? svolta all’Arena del Mare di Salerno il 17 agosto 2020 ed e? stato il primo concorso live nazionale dopo il lockdown, riscuotendo un grande interesse di pubblico con artisti provenienti da tutta Italia.

La seconda edizione, svoltasi il 19 settembre 2021 ha confermato il successo del contest musicale, con un sorprendente boom di iscrizioni, avendo ricevuto 412 iscritti ed oltre 500 brani da selezionare. La terza edizione si è tenuta il 23 settembre 2022 e ha fatto centro ancora una volta, con 15 finalisti giunti da tutta Italia che si sono esibiti davanti al pubblico.

Le testimonianze di chi ha gia? partecipato a “Palco d’Autore”, disponibili anche online sul sito https://www.palcodautore.it, sono la dimostrazione che il Premio risponde all’esigenza degli artisti di essere realmente ascoltati dal pubblico, dalla giuria e dagli altri concorrenti. Per molti e? stata un’esperienza sorprendente, in cui hanno avuto la possibilita? di conoscere artisti da tutta Italia con stili, generi, voci e sogni diversi, ma con la stessa grande passione per la musica. “Palco d’Autore” e? un' opportunita? per presentare e promuovere al pubblico ed esperti del settore il proprio progetto artistico.

Le iscrizioni gratuite, sono aperte a singoli, duo e band come autori, cantautori o interpreti.

Il presentatore è ancora una volta Claudio Gambaro, giornalista e speaker radio televisivo che proprio dall'ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto realizza ogni settimana il radioshow "Quarto Pianeta Live", in onda su Radio Sanremo. Le tre serate saranno riprese da Sanremo TV visibile su Prima Free canale 170 nazionale premendo il tasto verde del telecomando (Smart TV) oppure scaricando l'app di Radio Sanremo. Anche in questo caso, la serata vedra? come sempre ospiti a sorpresa, oltre ad una giuria selezionata che decretera? i vincitori della tappa genovese di "Palco d'Autore".