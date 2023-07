“Orlando d'amore furioso”, spettacolo immersivo a Villa Duchessa di Galliera con passeggiata e aperitivo

Dal 5 al 29 luglio, al Parco Storico Villa Duchessa di Galliera, tutte le sere eccetto il lunedì, in scena “Orlando d'amore furioso”, una nuova produzione di teatro immersivo a stazioni di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, su testo e regia di Emanuele Conte, che torna a dirigere la compagnia del Teatro della Tosse.

Nell’anno di Genova Capitale del libro, uno spettacolo ispirato ad uno dei più grandi capolavori della letteratura, in una lunga passeggiata notturna tra panorami e scorci del tutto inconsueti del parco, per riscoprire insieme la stupefacente modernità di Ariosto e dei suoi personaggi, smarriti in un vivere alla continua ricerca di qualcosa che, forse, non troveranno mai.

I codici più sicuri sono quelli della guerra o quelli dell'amore? E può la guerra impedire di riconoscere un sentimento? Alla ricerca della vera ragione della follia di Orlando, lo spettacolo condurrà il pubblico in un intreccio di peripezie, trepidazioni e destini incrociati, inseguimenti amorosi e feroci confronti, atti di coraggio ed emozioni infantili. Storie di nobili cavalieri incapaci di amare, di acerrimi nemici che in fondo si somigliano, di coraggiose guerriere, di donne desiderate che forse non esistono, di amori tormentati quanto inconsistenti.

Orlando, Angelica, Radomonte, Bradamante, l’Ippogrifo guideranno gli spettatori in un labirinto di umane passioni, a smarrire il senno per un momento, in uno spazio teatrale senza tempo, in cui si comporranno le loro storie. Storie attualissime che parlano di amore ma soprattutto di guerra, di follia e di ritrovata saggezza, in una rappresentazione che prenderà vita nei corpi e nelle voci degli attori immersi, insieme agli spettatori, in una grande scenografia naturale fatta di sentieri, boschi ed uliveti, tra i profumi e i rumori della notte e del parco.

Intorno allo spettacolo ORLANDO ON THE ROCKS - L’APERITIVO NEL PARCO: un’area all’interno del magnifico giardino all’italiana della Villa aperta tutte le sere di spettacolo, dalle ore 19 per accogliere tutti i visitatori del parco, non solo agli spettatori muniti di biglietto, con musica, aperitivi e la possibilità di cenare nel Parco, grazie al contributo di Coop Liguria.

Il servizio sarà aperto dalle ore 19 a tutti i visitatori del parco e sarà curato da Camugin, Thai Sensation Food, DP Catering Beverage Service, Caligo Catering.

Info e biglietti

Ingresso a piccoli gruppi ogni 15 minuti, a partire dalle ore 20.00

Ingressi ore:

20.00, 20.15, 20.30

21.00, 21.15, 21.30

22.00, 22.15, 22,30

Si raccomanda puntualità rispetto all’orario di ingresso acquistato. Lo spettacolo si sviluppa su sentieri e in presenza di scale, si consigliano calzature comode, adatte al cammino. È consigliabile prenotare o acquistare i biglietti su www.teatrodellatosse.it

Biglietti: intero euro 18; over 65 euro 15; under 28 euro 13; under 14 euro 10; Residenti Municipio VII Ponente euro 14; Per socio Coop+1 persona biglietto ridotto euro 13 per le repliche dal 5 al 16 luglio; biglietto ridotto euro 15 per le repliche dal 18 al 29 luglio. EARLY BIRD: biglietto ridotto a 15 euro per chi acquista entro il 30 giugno 2023.

La biglietteria del Teatro della Tosse risponde dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 20.00 al n. 0102470793.

La biglietteria nel Parco di Villa Duchessa di Galliera è aperta nelle sere di spettacolo dalle ore 19.00

