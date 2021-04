"Onde teatrali": la drammaturgia diventa podcast con il Teatro Nazionale di Genova

Il teatro si fa podcast con "Onde teatrali", nuovo progetto del Teatro Nazionale di Genova, che sotto la direzione di Davide Livermore continua a sperimentare mezzi diversi, in attesa della riapertura delle sale. Con quattro nuovi spettacoli creati esclusivamente per l’ascolto, tutti inediti per l’Italia, "Onde teatrali" è di fatto una rassegna di nuova drammaturgia in podcast, e andrà in onda dal 15 aprile al 6 maggio.

Il progetto nasce da un’idea delle registe Barbara Alesse e Mercedes Martini, che hanno selezionato i testi tra quelli suggeriti e tradotti da Monica Capuani. Provenienti da Egitto, Benin, Gran Bretagna, i quattro lavori riflettono su temi come lavoro, salute, maternità, ecologia, scienza, relazioni, affrontati da una prospettiva femminile.

Nel cast dei radiodrammi si alternano Eva Cambiale, Lisa Galantini, Deniz Ozdogan, Daniela Duchi e Andrea Nicolini, a cui è affidata anche la parte musicale e l’ambientazione sonora dei quattro lavori.

Tutti i radiodrammi sono stati registrati a Genova nella sede della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova. I podcast possono essere ascoltati gratuitamente sul sito www.teatronazionalegenova.it.

Le puntate

15 aprile - "Cannibali"

Con la regia di Barbara Alesse, le attrici Eva Cambiale, Lisa Galantini e Deniz Ozdogan danno voce al dramma scritto da José Pliya. Questo autore del Benin approfondisce i tabù più oscuri che si nascondono dietro la nascita di un bambino, parlando anche a tutte quelle donne che scelgono di non avere figli.

22 aprile - "Una storia dell'acqua nel Medio Oriente"

Sempre la regista Barbara Alesse, grazie alle voci di Daniela Duchi, Deniz Ozdogan e Andrea Nicolini, mette in scena un concerto-spettacolo scritto da Sabrina Mahfouz. La giovane drammaturga e poetessa anglo-egiziana porta a guardare con occhi diversi uno dei beni più preziosi che ci sono sulla Terra attraverso canzoni, racconti di miti antichi, cronache di guerre recenti e scenari futuribili.

29 aprile - "Contrazioni"

La regista Mercedes Martini guida le attrici Eva Cambiale e Lisa Galantini che danno voce alle protagonista della commedia inglese di Mike Bartlett. Al centro della scena ci sono un manager che esercita il suo potere controllando la vita privata delle sue dipendenti e una giovane impiegata.

6 maggio - "Love and information"

La rassegna si chiude con uno spettacolo di Caryl Churchill, una delle più grandi drammaturghe viventi di lingua inglese. Sotto la regia di Mercedes Martini, Lisa Galantini, Deniz Ozdogan, Andrea Nicolini e gli allievi del Corso di Alta Formazione per Attori danno vita a oltre 100 personaggi in 57 brevissime scene. Attraverso queste viene offerta un'analisi "affollata" delle relazioni, una giostra tra il divertente e il serio su cui salgono mogli, mariti, genitori, figli, amanti, medici, scienziati, torturatori...