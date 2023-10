Satura inaugura una stagione autunnale straordinaria. Omar Galliani e molto altro

"La Galleria": un luogo MUST per Appassionati d'Arte e Collezionisti Genovesi. Inaugura con Omar Galliani l’ultima novità di SATURA Palazzo Stella

Sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 17:00, con una mostra dedicata a Omar Galliani a cura di Mario Napoli, inaugura la programmazione autunnale del nuovo spazio “La Galleria”, che, insieme agli altri 11, già noti e collaudati, fanno di SATURA Palazzo Stella il più grande spazio espositivo indipendente dedicato all'arte contemporanea in Liguria.

È con grande entusiasmo che annunciamo l’apertura ufficiale di questo spazio che si propone di essere un punto di riferimento nel mondo dell'arte genovese, offrendo un'esperienza speciale per gli amanti dell'arte di ogni genere. La filosofia di questo progetto è quella di presentare artisti di indiscutibile valore, ormai affermati, in un contenitore dedicato di idee e proposte, in grado di condividere le tendenze nazionali e internazionali.

Questo ricercato taglio curatoriale farà de “La Galleria” una tappa obbligata per tutti i critici, collezionisti, galleristi e appassionati che vogliano apprezzare opere esclusive e di tendenza. Con questa idea, SATURA torna a ricoprire un ruolo centrale nel confronto tra Artisti e addetti ai lavori, riconquistando quello spirito proattivo proprio degli anni d'oro della Galleria che proponeva i grandi protagonisti su cui puntare.

"La Galleria" è il risultato di anni di ricerca e passione, e vuole offrire il contesto perfetto per esplorare e godersi l'arte in tutta la sua bellezza. Questo spazio ospiterà opere d'arte dei più importanti nomi del contemporaneo, selezionate con cura da rinomati curatori, come Amadio, Christo, Fortunato Depero, Vinicio Momoli, Peter Nussbaum e Nando Stevoli, spaziando dal contemporaneo al classico, dalla pittura alla scultura e molto altro. Attiva dal 1994, SATURA si è sempre contraddistinta per dare un attento supporto al lavoro di artisti emergenti o mid-career, stimati dalla critica, ma ancora non consolidati presso il grande pubblico. Oggi, si appresta a diventare luogo di incontro e di piacere culturale per apprezzare i lavori degli artisti internazionali più amati e conosciuti.

Dopo il successo dell’esposizione appena conclusasi a Palazzo Reale di Milano, Omar Galliani, il grande maestro del disegno. L’artista emiliano ha sedotto il mondo con una matita, disarmante nella sua semplicità, ma potentissimo strumento espressivo di una figurazione onirica e poetica. L’emozione scaturisce dal trovarsi di fronte a volti che sembrano scrutare chi li osserva, forse solo la Gioconda di Leonardo possiede la stessa ambigua malia: non è lo spettatore a indagare l’opera, ma è essa stessa, consapevole del suo incanto, a guardare compiaciuta la meraviglia altrui.

La poetica di Galliani sembra concepire l’ombra come la reale sorgente da cui scaturisce la luce, il disegno appare palpitante di vita e mutevole, grazie alla luce cangiante della matita che lo illumina di colori. L’artista dichiara di utilizzare la grafite, che geologicamente è un giovane diamante, perché è un “minerale che dall’oscurità viaggia verso la luce, la più brillante di tutte, il diamante, pura e assoluta luminosità.”

La mostra resterà aperta fino al 4 novembre 2023 con orario da martedì a venerdì 9:30–13:00 / 15:00–19:00, sabato 15:00–19:00.