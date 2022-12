Un programma originale, nato dalla volontà di giocare secondo le regole della musica jazz con le più belle canzoni degli ultimi 100 anni, senza limiti di genere o spazio: da Broadway a Stevie Wonder, riscoprendo poi le melodie di Joni Mitchell e con qualche sorpresa per gli amanti della musica italiana.

"The best is yet to come": Ogliastro Perazzo duo + guests al Count Basie