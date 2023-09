"Le Officine del Mare" alla Biblioteca Benzi

Dal 21 settembre al 5 ottobre 2023

Le officine del mare

La 63° edizione del Salone Nautico internazionale di Genova, che si terrà dal 21 al 26 settembre 2023 e che costituisce un appuntamento irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica che per gli appassionati del mare, ci offre l’occasione per riportare l’attenzione sulle origini del capannone che ospita la Biblioteca Benzi, un tempo sede dei cantieri navali Ansaldo Cerusa. Non a caso, infatti, il motto della biblioteca è “un libro aperto sul mare”, dato che l’edificio affaccia direttamente sulla spiaggia.

Grazie ad una serie di riproduzioni di foto d’epoca, messe a disposizione da Fondazione Ansaldo, sarà quindi possibile tornare a immaginare l’aspetto dei capannoni e del contesto urbanistico circostante così com’erano fra gli anni ‘30 e ’40, con immagini dei volumi dei fabbricati talora animate, con gli ultimi ritocchi e i vari di alcune imbarcazioni.

L’esposizione sarà visitabile nel normale orario di apertura della biblioteca.