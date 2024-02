Gli occhi del ritratto di Gianluca Vialli incantano il pubblico genovese: prorogata la mostra di Danilo Stefani

Visto il grande successo, la mostra personale di Danilo Stefani “Portraits of us” viene prorogata fino a sabato 10 febbraio 2024 presso SATURA Palazzo Stella.

“Tutto inizia quando si incontra lo sguardo di Gianluca Vialli nel dipinto dedicato alla sua memoria. È in quel momento che lo spettatore rimane rapito dalla capacità dell’artista di trasmettere emozioni attraverso le sue opere” commenta la curatrice Flavia Motolese. “Abbiamo deciso di presentare in un’esposizione personale tutta la recente produzione dell’artista in modo che potesse essere apprezzato dal grande pubblico e l’immediato riscontro positivo è stato una grande soddisfazione”.

Condotti con un gesto pittorico immediato, resi vibranti da una serie di interventi gestuali e accesi da colori intensi, i volti di Danilo Stefani creano un gioco di rimandi che affonda le sue radici nella tradizione dell’arte figurativa, ma che trova la sua realizzazione nella potenza istintiva dell’espressionismo. Le sue opere non sono semplici ritratti, ma piuttosto archetipi dell’identità contemporanea, raccontata non solo attraverso i canoni estetici, ma anche compiendo una ricerca psicologica.

Stefani riflette sul rapporto della pittura con la realtà, ovvero sulla sua funzione imitativa nei confronti del mondo sensoriale, mettendo in scena, attraverso la rappresentazione del viso umano, sentimenti, emozioni, personalità. Questa pittura non concerne affatto la pura riproduzione del visibile o la celebrazione di un immaginario mediatico facilmente condiviso, basato sul riconoscimento di icone contemporanee. La sua è piuttosto una ricerca incentrata sull’atto della rappresentazione, intesa come capacità di rielaborazione di quelle esperienze interiori ed esteriori a cui le immagini sono collegate. Non si tratta di riprodurre con esattezza l’immagine di un volto, ma di tradurre, con la potenza metamorfica del linguaggio pittorico, una visione introspettiva, infondendole forza evocativa e poetica.

Le tele sono occupate, nella quasi totalità, dai singoli volti che non lasciano spazio ad altro: è la loro intensità espressiva a campeggiare sulla superficie, stagliandosi in una vera e propria esplosione di colori e di materia, che gioca il ruolo di co-protagonista. Le scelte cromatiche soggettive, le linee, le sgocciolature, le campiture scomposte fanno da cassa di risonanza alla forza comunicativa dei ritratti, simboleggiando la complessità dell’universo interiore.

Un’opera di Stefani offre molto di più di un’immagine riconoscibile: una realtà moltiplicata, espansa, poiché la visione mimetica si amplifica attraverso il filtro della rappresentazione concettuale e della tecnica. L’artista cerca di comprendere e cogliere l’unicità di ogni individuo e di raccontare storie senza tempo che rivelino la loro essenza universale.

La mostra resterà aperta con ingresso libero fino al 10 febbraio 2024 con orario da martedì a venerdì 9:30–13:00 / 15:00–19:00, sabato 15:00–19:00.

