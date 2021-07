Novilunio di agosto sul Caucaso

Un trekking unico, dove ritmi lenti e sapori s’incontrano per realizzare un evento indimenticabile, su una delle cime più panoramiche e suggestive del nostro Appennino genovese. L’escursione notturna che stavi sognando è ora realtà.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Esistono luoghi e tempi in cui è possibile accordarsi con la soglia delle emozioni: il Monte Caucaso in notturna è uno di questi! Fortunati coloro che avranno scelto di cenare sul terrazzino panoramico del Rifugio Caucaso, con una scenografia di tutto rispetto: la riviera ligure al tramonto, l’Appennino, le stelle! Una location esteticamente curata in ogni dettaglio da Madre Natura, grazie anche alla perfetta combinazione tra luogo e circostanza. Infatti sarà una notte buia di luna nuova! Una notte di agosto dove le stelle sono tante, il cielo sconfinato e gli escursionisti tenderanno all’ottimismo.

La medaglio d’oro per la location può essere assegnata anche ai prati sommitali del monte, che ospiteranno gli escursionisti che preferiranno cenare al sacco anziché nel Rifugio Caucaso (prenotazione obbligatoria da comunicare entro Martedì 3 Agosto). Ad ogni modo, la ripartenza sarà una emozione unica, tutti insieme riprenderete il sentiero che s’inoltra nella faggeta per fare ritorno al Passo della Scoglina, crocevia tra la Val d'Aveto, la Val Trebbia e la Val Fontanabuona.

Ma andiamo per ordine… Alla luce del sole, dal Passo della Scoglina il sentiero seguendo l’ondulato pendio mostra da subito, senza compromessi, il trait d’union dell’Anello breve del Caucaso: il panorama, magnifico! E pazienza se subito dopo sarete immersi nella faggeta, alle sorgenti dell’Aveto: non esiste ambiente più bello e fresco del bosco, ideale per scattare da vicino la cartolina ricordo della natura. La vallecola alle sorgenti dell’Aveto evoca scenari fiabeschi e ricorda come le acque tributarie del Trebbia, per uno strano destino giungano al Delta del Po, dopo un lungo viaggio! Sorte diversa è riservata al vicino Rio dell’Acquapendente, che grazie ad una “brusca virata” scende rapidamente e in pochi chilometri verso la Valle Malvaro e il Mar Ligure!

Al Rifugio del Monte Caucaso, ideale balcone panoramico tra l’Appennino e il litorale, lo sguardo mirerà verso l’ampio panorama sulla Val Fontanabuona e sul mare.

Una autentica terrazza naturale dove cenare, ammirare il tramonto e osservare le stelle: un perfetto equilibrio che suscita emozioni! Solo dopo sarete pronti a muovervi nella notte, dalla cima del Caucaso (1245 m), scenderemo dolcemente nella faggeta per andare incontro alle esperienze più profonde ed esaltanti dettate dal buio, a contatto con una natura possente e intatta, nel momento in cui svela i suoi segreti più riposti. Prima di raggiungere il Passo del Gabba, un sentiero vi riporterà al Passo della Scoglina: cosa potete desiderare di più in una suggestiva serata d’estate?

Note importanti

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati

Data: sabato 7 agosto

Tipologia itinerario: percorso escursionistico serale e notturno

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena.

Quota cena al Rifugio Caucaso: 22 euro. In ottemperanza al decreto emergenza COVID-19 sarà servita nei tavoli all’aperto nel rispetto del protocollo anti-Covid. Menù stabilito: polenta al sugo di carne e salsiccia, arrosto con le costine di maiale al forno, insalata di contorno, dolce (crostata); vino in caraffa, caffè! Segnalate per favore eventuali vostre allergie e intolleranze alimentari, oppure se seguite una dieta vegetariana, così da avvisare il ristorante e trovare le giuste alternative.

Prenotazione obbligatoria per la cena in Rifugio entro le ore 20:00 di Martedì 3 Agosto.

Iscrizione obbligatoria per l’escursione entro le ore 20:00 di Venerdì 6 Agosto oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: ore 16:30 al Passo della Scoglina.

Impostare sul navigatore: Passo Della Scoglina – SP23, 16040 Favale di Malvaro GE

Rientro alle auto fine gita previsto per mezzanotte circa.

Cena al sacco oppure al rifugio (specificarlo al momento della richiesta di adesione all’escursione guidata)

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature da trekking e abbigliamento adeguati, oltre alla torcia

Dislivello: + - 450 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

