Al Carlo Felice “Novecenti: Rule, Britannia!” con Claudio Marino Moretti al pianoforte

Per la serie Novecenti, dedicata al novecento europeo, domenica 26 novembre alle 11 va in scena al Teatro Carlo Felice (1° foyer) “Rule, Britannia!” con Claudio Marino Moretti al pianoforte. Protagonista del concerto sarà soprattutto il compositore britannico Benjamin Britten. Al termine verrà offerto un aperitivo al pubblico.

Programma

BENJAMIN BRITTEN

Canticle II Abraham and Isaac op. 51

per mezzosoprano, tenore e pianoforte

Mezzosoprano

Maria Letizia Poltini

Tenore

Matteo Michi

GERALD FINZI

Let Us Garlands Bring op. 18

per baritono e pianoforte

Baritono

Matteo Armanino

Gustav Holst

Humbert Wolfe Songs op. 48

per soprano e pianoforte

Soprano

Mariasole Mainini

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Intero: 10 euro, under 18: 5 euro. Info a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it