Marco Baliani al Teatro Eleonora Duse con “Una notte sbagliata”

Marco Baliani, maestro del teatro di narrazione e autore di spettacoli dal forte valore civile, torna a Genova con “Una notte sbagliata”, in scena al Teatro Eleonora Duse dal 9 al 12 novembre. Qual è la scintilla che innesca la violenza? Perché l’essere umano è disposto, sempre più spesso, a infierire sui propri simili anche se inermi? Quale meccanismo mentale permette di ignorare sentimenti come la pietà e la solidarietà?

In “Una notte sbagliata” Marco Baliani riflette su questi temi ponendo al centro della vicenda Tano, uomo fragile nel corpo e nella psiche che abita in una delle periferie metropolitane e che, una notte, decide di portare il suo cane a fare un giro nel parco. Un gesto banale in una notte qualunque diviene improvvisamente fatale se ci si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tano ha il terrore di essere toccato da estranei, così, quando alcuni agenti di polizia lo incrociano e cominciano a sbeffeggiarlo e spintonarlo lui prova a difendersi reagendo alle percosse. Da quel momento, si scatena un vortice di violenza crescente che si accanisce su Tano senza alcuna pietà.

A interpretare tutti i personaggi della vicenda, con continui cambi di registro linguistico, è lo stesso Baliani che spiega: «Ho la netta sensazione che ci sia un progressivo impoverimento della sacralità della vita. Vediamo i barboni che vengono incendiati per noia dagli adolescenti. Vediamo ricomparire una serie di integralismi che pensavamo sepolti per sempre. È come se ci fosse un desiderio irrefrenabile di accanirsi contro un capro espiatorio che deve essere un diverso. Ed è interessante provare a capire il meccanismo che si innesca, per il quale chi subisce violenza, spesso si sente colpevole della brutalità degli altri».

“Una notte sbagliata” è una storia toccante che ricorda tante pagine di cronaca nera, in cui la gratuita banalità del male prevale sull’empatia, sulla legge e i diritti della persona. Un racconto dal ritmo serrato, una discesa negli inferi dell’animo umano in cui Baliani conduce il pubblico narrando, recitando ed utilizzando movimenti e gesti che rimandano alla body art degli anni ’70, accompagnato dagli effetti sonori di Mirto Baliani e dall’animazione grafica curata da Lucio Diana. In scena al Teatro Duse da giovedì 9 a domenica 12 novembre. Giovedì e sabato lo spettacolo inizia alle ore 19:30, venerdì alle 20:30 e domenica alle ore 16. Info e biglietti teatronazionalegenova.it