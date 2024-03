Dopo il successo dello scorso anno torna “La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Biblioteca Lercari intende riproporre “La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”, nell’ambito delle iniziative

promosse dal Sistema Bibliotecario Urbano legate alla Giornata per la promozione della Lettura che si celebra il 24 marzo.

L’attività consiste nell’invitare i bambini a portare in biblioteca uno dei loro “amici di pezza” e a lasciarlo lì per la notte affidandolo alle cure delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari. Durante la loro permanenza i pupazzi sceglieranno e leggeranno libri, consulteranno il catalogo e parteciperanno a

tutte le attività che si possono svolgere in biblioteca. Le loro attività saranno documentate da foto che verranno consegnate ad ogni bambino quando tonerà a prendere il suo pupazzo, insieme ad una piccola sorpresa. L’iniziativa va prenotata ed è a numero chiuso.

Appuntamento lunedì 25 marzo alle 16:30, tutti i bambini potranno portare in biblioteca il proprio pupazzo e leggere una storia tutti insieme; mercoledì 27 marzo alle 16:30 i bambini potranno recuperare i pupazzi per scoprire le avventure che questi avranno nel frattempo vissuto in biblioteca.

Info allo 010 5579880

email: lercari@comune.genova.it