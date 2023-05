Notte Europea dei Musei, aperture serali straordinarie di istituti e luoghi di cultura

Nuovo appuntamento sabato 13 maggio con la diciannovesima edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro (gratuito minori 18 anni e aventi diritto).

I luoghi della cultura della Direzione regionale musei Liguria partecipano con aperture serali straordinarie, sino a mezzanotte, e con eventi ad hoc per questa importante iniziativa culturale. Obiettivo della manifestazione è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

In Provincia di Genova sarà il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari a portarci indietro nel tempo con una “Passeggiata nel Medioevo” per la città, visita che parte dalla sala medievale del museo con approfondimenti, per continuare poi nel centro storico accompagnati dalla dott. Barbara Bernabò, Responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Chiavari. Appuntamento presso la biglietteria del museo alle ore 20:30, durata della visita un’ora circa; il costo di 1€ a persona comprende la visita guidata e l’ingresso al museo che sarà aperto dalle 20 alle 23.

Il Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti aderisce al programma con attività didattiche gratuite legate alla mostra in corso: “Giuseppe Cominetti tra realtà e fiaba”. A partire dalle 15:30 sarà possibile partecipare alle attività per bambini e famiglie, successivamente, in orario serale, il pubblico sarà chiamato ad interagire con le opere esposte attraverso un progetto partecipativo e un’installazione sonora immersiva. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito anche al Museo Doria dalle 21 alle 23.