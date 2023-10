Incontro con lo scrittore Alessandro Vanoli, dal titolo "Note che raccontano la storia. I suoni perduti del passato", come il libro da lui scritto.

L'incontro è organizzato nell'ambito del progetto MUSICANDO, (promosso dalla Uildm Genova ODV con il supporto di Regione Liguria) che sta portando avanti un percorso di musicoterapia con elementi di etnomusicologia, utile a far emergere una prospettiva capace di narrare la differenza e di valorizzarla, in una chiave culturale davvero inclusiva anche della disabilità.

Il dialogo con Vanoli servirà proprio a riascoltare la storia umana attraverso la musica e gli strumenti antichi ma con nuove categorie: abbandonando ogni “autocentrismo”, ci aiuterà a compiere un viaggio europeo e mediterraneo alla ricerca di suoni perduti, per trovare un filo e un senso comune fra mondi variegati eppure cosi affini.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti.