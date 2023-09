“Note D’autore a Palazzo Rocca”, a Chiavari due serate di musica

L’8 e il 9 settembre con SUE, Nico, GIUA & Tesi, Saporiti, Ginevra Di Marco. Due serate di musica a Chiavari l’8 e il 9 settembre con la prima edizione di “Note D’autore a Palazzo Rocca”. Il giardino del polo museale ospiterà i cantautori e interpreti della scena folk, pop e rock per celebrare la musica d’autore e d’autrice.

Venerdì 8 settembre palco al femminile con la cantautrice rhodense SUE che in trio con Marco Parano alle percussioni e Marco Nava alla chitarra, farà ascoltare gli ultimi fortunati singoli ‘Vengo dal Sud’ e ‘Quello che ti pare’, oltre a brani tratta dal suo primo album ‘Strane Intuizioni’. A seguire sarà la cantautrice genovese Cristina Nico, co-fondatrice del Lilith Festival, ad accogliere il pubblico con il repertorio dell’ultimo album: le sue chitarre saranno il ‘cuore rock’ del live. A chiudere la serata dell’8 sarà la poliedrica artista genovese GIUA che con l’organettista Riccardo Tesi proporranno ‘Retablos’, un viaggio tra canzone d’autore, canzoni popolari e musica strumentale che è il perfetto incontro dei loro percorsi artistici.

Sabato 9 spazio al cantautore milanese Paolo Saporiti - dieci album all’attivo da solista e due come Todo Modo - che suonerà i pezzi più intimisti della sua carriera tra cui gli estratti del nuovo album in uscita ad ottobre, ‘Sai nuotare benissimo’ e ‘Sei bellissima/la dignità di Elena’, brani che raccolgono la parte più emotiva dell’artista e che raccontano una delle pagine più tragiche di cronaca nera del nostro Paese. A chiudere la due giorni sarà Ginevra Di Marco e lo spettacolo ‘Donna Ginevra e le Stazioni Lunari’, un concentrato di 15 anni di ricerca musicale in cui la cantautrice toscana vuole scoprire e riscoprire la tradizione popolare dei suoni del mondo; non mancheranno gli omaggi a Battiato, CSI e De Andrè. La accompagneranno in questo viaggio, Francesco Magnelli (pianoforte e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras, mandolino e loopstation).

“Note D’autore a Palazzo Rocca” è un evento organizzato dall’associazione culturale Tigullio Eventi con il Comune di Chiavari (GE), Assessorato alla Cultura diretto da Silvia Stanig.

Tutti i concerti iniziano dalle ore 21. Ingresso gratuito fino esaurimento posti.

Prenotazioni: 347.7579401 o tramite WhatsApp

e-mail: associazionetigullioeventi@gmail.com.