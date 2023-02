Torna #nonballodasolo, il pomeriggio in discoteca dedicato ai ragazzi diversamente abili

Siamo arrivati a Carnevale, anzi, lo abbiamo superato, ma abbiamo a disposizione la domenica che segue il Martedì Grasso, ovvero quella che spesso nella tradizione è dedicata alla Pentolaccia. E così va in replica l'esperienza di #nonballodasolo al Casa Mia Club di via XII ottobre, da sempre locale sensibile alle tematiche sociali. “Ragazzi e ragazze speciali” e le loro famiglie sono attesi con tutto l’entusiasmo che serve a rendere bello e spensierato il loro pomeriggio.

Il progetto è senza scopo di lucro, a ingresso gratuito ed è rivolto ai giovani diversamente abili, alle famiglie e alle associazioni che si occupano di disabili. Il tutto si svolge nel club più cool della città che si adegua volentieri alle esigenze del caso (musica a volume più basso e luci non troppo ossessive) perché possano trascorrere un pomeriggio spensierato in discoteca divertendosi. Scontato è il rigido concetto "no alcool".

È un appuntamento che va in scena ormai da tempo una volta al mese, di solito si tratta di ragazzi dai 16 anni in su con disabilità motorie, sindrome di Down, autismo o altre, accompagnati dai parenti o dagli assistenti delle varie associazioni coinvolte. Fautori del progetto sono: Max Giannini (direttore artistico e titolare del Casa Mia Club) e Monica Silletti (ideatrice e coordinatrice). In consolle il dj sarà Fabrizio Valenza.

Le associazioni che più spesso partecipano a queste iniziative e che ci piace citare tra le altre sono: Emozioni Giocate Onlus – La Talpa, Associazione Insieme per caso, Insuperabili Academy Genova - Scuola Calcio ragazzi, Associazione Sindrome X-fragile, Divertime Sport Asd, C.a.r.e.s Onlus, la Cooperativa Sociale Onlus Il Sentiero di Arianna, Fondazione Cepim Onlus, Divertime, Omnibus Cooperativa Sociale, Philos e diverse altre.

L'appuntamento con #nonballodasolo è fissato per domenica 26 febbraio 2023 con ingresso a partire dalle ore 14:30 e chiusura alle 17:30.

Informazioni #nonballodasolo: Monica 347 58 40 108

Facebook: https://www.facebook.com/Nonballodasolo

Informazioni Casa Mia Club 010 8983728 // 340 812 7156

Facebook: https://www.facebook.com/CasaMiaClub

Mail: info@casamiaclub.it