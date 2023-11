Al Teatro Garage “Non commettere atti impuri” della compagnia Pop.Opera

Venerdì 10 novembre, alle ore 21, prosegue la stagione 2023-2024 del Teatro Garage con lo spettacolo “Non commettere atti impuri” della compagnia Pop.Opera, di e con Roberto De Sarno, con la partecipazione di Raffaela Migliori e Manu La Bibi. Il titolo fa parte del progetto “Da Salotto”, un ciclo di piccole rappresentazioni in scena al Teatro Garage, nato da un’idea dell’attrice Alessandra Frabetti. Si consiglia la visione a spettatori dai 14 anni in su.

Lo spettacolo si annunzia fin dalle prime battute come una sorta di spettacolo di corpo in musica dove i personaggi, le caricature, le immagini evocative composte dal corpo e da una scenografia povera, diventano “creature” che scivolano continuamente in musica di scena, brevi canzoni, accenti che si negano a una prosa asettica, mentre l’attenzione agli spazi, ai ritmi, ai gesti si fondano su principi di danza più ancora che su quelli del teatro di tradizione. “Non commettere atti impuri” è anche un viaggio accelerato e “sovreccitato” nella storia dell'uomo vista dallo spioncino della tentazione, a partire dalla creazione del maschio-bambino, incarnato da un Pinocchio “senza veli” che si trova a promettere al Padre improbabili obbedienze, cedendo poi a tentazioni travestite da personaggi farseschi, mutuati a tratti dall'attualità sconcertante di gossip e cronaca umana d'occidente, da languori personali di sapore nostalgico, nel nudo gioco del travestimento. Al finale un autentico incontro in odore di reality (o people show) gli permette di redimersi dal passato con il tocco dell'amore e diventare uomo con intima e inconfessabile spontaneità fanciullesca, evocando un evento reale paradossalmente mai avvenuto e dando credito all'assunto originale del comandamento: “non commettere adulterio”.

Pop.Opera si occupa da sempre della sensibilità di massa, dell’acriticità diffuse di un pubblico “non scelto”, con la velleità di farlo tornare in sé nel momento in cui varca la soglia del recinto teatrale. Negli ultimi anni la compagnia sta affrontando una ricerca sui dieci comandamenti, nella volontà di rivisitare potenti archetipi che sono inscritti dentro di noi al di là delle convinzioni personali e condizionano il vivere comune. In una sorta di rivista di diverse umanità che sfilano sul palco cambiandosi d'abito, “Non Commettere Atti Impuri”, prodotta nel 2022, indaga la materia biblica senza la pretesa di esaurirne l'argomento, nel gioco del travestimento, della danza, dell'incontro reale sul palco.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online sul sito www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del teatro (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447.