Sesta edizione per "Natale senza frontiere"

“Natale senza frotniere”, 6a edizione.

Organizzato dalla scuola di danze Peruviane TIERRA DEL SOL, col Patrocinio del Consolato del Peru di Genova ed il supporto degli sponsor che stiamo preparando una festa indimenticabile per tutti i bambini.

SABATO 17 DICEMBRE ORE 15

CIRCOLO PORTUALE.

Dopo la COOP di Dinegro

Ci sarà l'arrivo di BABBO NATALE che porterà i regali per ogni bambino

Il coro dei Bambini Cantori di Genova con

DANZE

TEATRO,CANTO ECC.

Ci sara il Pagliaccio

E la presentazione di Yola Polastri e le burbujite.

Truccatrice ed altro.

NON MANCATE.

CHIAMA al 3336127420 per prenotare il tuo posto e per informazione.