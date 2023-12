“Natale a Pegli” con posta e slitta di Babbo Natale, musica e animazione

Il Civ Rivieradipegli, con il supporto del Comune di Genova, organizza “Natale a Pegli”, con tante attività di intrattenimento per grandi e piccini. Domenica 17 e sabato 23 dicembre in Largo Calasetta, alle ore 15, Babbo Natale aspetta i bambini sulla sua slitta: i bambini potranno consegnare le letterine e divertirsi con il laboratorio di palline, sarà presente anche Tata Jessy con il truccabimbi e altre sorprese. Martedì 19 dicembre, presso l'Istituto Santa Maria ad Nives Villa Mimosa in via Modugno 35, coro “Per caso... coristi” diretto dal Maestro P. Faveto.

La posta di Babbo Natale, per consegnare la letterina e salire sulla slitta, sarà presente anche da lunedì 11 a venerdì 22 dicembre in piazza Rapisardi dalle 15 alle 18, con truccabimbi, animazione, baby dance e i laboratori con i volontari della Croce Verde Pegliese. Inoltre, sabato 16 dicembre dalle 15 zumba party natalizio con Daniela, e alle 15:30 musiche natalizie a cura della Filarmonica Pegliese “M. Chiusamonti”. Lunedì 18 dicembre dalle 19:30 camminata metabolica con No&Momo. Tutti i giorni servizio cioccolata calda, zucchero filato, pop corn e tanto altro.

Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook Civ Rivieradipegli