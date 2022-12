“Natale a Casa Luzzati”, brindisi con le eccellenze liguri

Casa Luzzati stringe sempre più il filo che la lega a Genova e alla Liguria con “Natale a Casa Luzzati”, un brindisi insieme alla Città grazie alla generosità di Preti 1851, Gelateria Chicco e Andrea Bruzzone Vini. Le grandi eccellenze del territorio celebrano, con il Museo dedicato al grande Lele, l’artista iconico del ‘900 da sempre innamorato della sua terra natale.

“Genova, da sempre, è la mia migliore Musa”. Lele Luzzati non ha mai nascosto, anzi ha sempre manifestato con grande orgoglio, il legame stretto e viscerale che aveva per la sua città, per il suo territorio. Proprio per questo motivo Casa Luzzati e Lele Luzzati Foundation vogliono celebrare, sabato 17 dicembre alle ore 18:30 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, Genova e la Liguria con un brindisi comune. Una giornata dedicata all’Arte, alla creatività. Programmi e attività per i grandi e per i piccoli per arrivare sino al brindisi finale.

«Una festa dedicata e riservata a tutti, a tutta la città – spiega Sergio Noberini, direttore di Casa Luzzati – Le porte del mondo di

Luzzati sono sempre aperte e, immergersi nel magico mondo di fiaba, è un’esperienza unica e irripetibile».

Saranno i più noti e i più importanti brand della gastronomia genovese e ligure ad accompagnare tutti quei visitatori che decideranno di lasciarsi rapire dai colori e dai disegni unici di Lele. Il Pandolce di Preti 1851, la Panera della Gelateria Chicco 1972 e i Vini Bruzzone. Un brindisi, un momento conviviale e di festa in cui Casa Luzzati scambia gli auguri per un sereno Natale con tutti i suoi concittadini assaporando e facendo gustare a tutti i presenti le prelibatezze della tradizione.

Angela Gargani, amministratore delegato di Preti 1851: «Preti sta a Genova come Luzzati sta a Genova e alla Liguria, su questo non c’è ombra di dubbio. Crediamo fortemente in tutto ciò che è territorio e identità culturale. Il maestro Lele Luzzati rappresenta uno dei grandi esponenti artistici del ‘900 nell’arte, nel teatro e nel cinema».

Massimiliano Spigno, Gelateria Chicco 1972: «Un evento legato a Lele Luzzati, artista unico per la nostra città, è davvero imperdibile per chi ama il nostro territorio e la nostra cultura. Abbiamo deciso di portare la Panera come uno dei simboli gastronomici di Genova. Mi sono sempre chiesto se Luzzati abbia mai assaggiato la Panera, mi piace immaginare di sì. Se l’avrà apprezzata? Certamente sì».

Andrea Bruzzone, Andrea Bruzzone Vini: «Nutro grande passione e ammirazione per il maestro Luzzati. Quando tutta questa meraviglia diventa promozione del territorio tra le eccellenze e sinergia è davvero impossibile dire di no».

Programma

Ore 15:30

Laboratorio per bambini del Cantiere delle arti “La ceramica di Lele”.

Ceramista decoratore e modellatore pluripremiato, Emanuele Luzzati aveva un rapporto speciale con la terra quasi terapeutico. Un laboratorio per sperimentare strumenti e tecniche del Maestro, dando vita a un mondo di personaggi, animali o scenari tridimensionali. A cura di Antonio Crugliano e Francesca Parodi.

Dai 6 anni in su, in questo laboratorio è prevista la partecipazione attiva dei genitori. Prenotazione obbligatoria: cantieredellearti@casaluzzati.it

In contemporanea:

Conversazione aperta sulla Fiaba e il dono. Rivolto ai genitori e agli adulti interessati.

Le fiabe sono intrise di un sapere iniziatico, sono depositarie di un insegnamento spirituale che descrive il mondo e la nostra vita,

raccontano di ciò che si può vedere quando ci affidiamo ad una vista non ordinaria, di ciò che si può comprendere su di noi e sul nostro cammino terreno, tramandano storie di mondi diversi da questo, di prove ed evoluzioni, di coraggio e fiducia e di strade che vanno percorse se si decide di voler tornare interi, se si sceglie di vivere pienamente tutta la ricchezza che la vita merita.

A cura di Pina Daniele, Centro Gestalt.

Al termine:

Proiezione del Video “I Giorni dell’Avvento ”. Le delicate figure dei Giorni dell’Avvento, sono tratti dai bozzetti del Maestro per il Presepio di Torino. La serie non ha dialoghi e la narrazione è affidata unicamente all’espressività dei personaggi e all’accompagnamento musicale. La regia e la grafica sono stati curati da Francesco Testa e Cristina Làstrego.

Ore 18

Presentazione del Gran Bazar di Casa Luzzati, idee per i tuoi regali, pezzi unici realizzati a mano su disegni originali del Maestro dall’atelier di scenografia di Casa Luzzati.

Ore 18:30

Merenda e Brindisi di Natale con i saluti Istituzionali.