Nanni Moretti a Genova per la proiezione del suo nuovo film “Il sol dell’avvenire”

Nanni Moretti domenica 30 aprile sarà a Genova per salutare il pubblico del suo film “Il sol dell’avvenire”, in gara per la Palma d’oro al Festival di Cannes 2023. Il regista farà un intervento alla fine delle tre proiezioni che iniziano alle 16 e alle 21 al cinema Corallo (via Innocenzo IV 13, tel. 010 8687408), e alle 21:30 al cinema Odeon (corso Buenos Aires 83, tel. 010 3628298).

Al centro della storia c’è Nanni Moretti nei panni di sé stesso oggi, un regista impegnato a girare un film ambientato in Italia nel 1956, anno della rivoluzione dell’Ungheria soffocata dall’ingresso dei carrarmati russi a Praga. È uno dei tanti temi che attraversano il racconto, stemperato dalla magia del circo, perché proprio dall’Ungheria in quel 1956 una compagnia viaggiante era arrivata nella periferia romana del Quarticciolo, con artisti, animali, lustrini e zucchero filato. Nanni Moretti unisce questi mondi, mentre percorre le strade della capitale a bordo di un monopattino. Il tempo della Vespa è finito, rimasto in una scena cult di “Caro diario”, uno dei tanti suoi film di successo. Ne “Il sol dell’avvenire” si parla anche di amori, separazioni, calcio, streaming, Stalin e Trotsky. I personaggi cantano, ballano e il finale è allegro: una rivincita del cinema sulla politica e dell’arte sulla storia.

Gli altri interpreti sono Margherita Buy, Mathieu Amalric, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi. Girato a Cinecittà, è prodotto da Moretti con Sacher Film, da Domenico Procacci di Fandango con Rai Cinema.