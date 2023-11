Per la rassegna La Tosse in Famiglia al Teatro del Ponente arrivano “I musicanti di Brema”

Prosegue domenica 26 novembre alle ore 16 al Teatro del Ponente la programmazione pomeridiana de La Tosse in Famiglia, la ricca rassegna di Teatro Ragazzi che, dando spazio alle varie tecniche teatrali e a temi importanti, resta tra le più ricche e longeve dello scenario nazionale, con compagnie provenienti da tutta Italia.

In omaggio alla grande tradizione della letteratura per l’infanzia, in scena il Teatrino dell’Erbamatta con “I musicanti di Brema”.

“C’era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai stanco, non sopportava più i lavori pesanti e per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla. L’asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise allora di andarsene a Brema e intraprendere un lungo viaggio, durante il quale incontrò altri tre amici, il gallo, il cane e la gatta che lo accompagnarono nel suo viaggio”.

Tratto dalla celebre favola dei fratelli Grimm, lo spettacolo racconta una storia di anziani, che cercano una rivincita e un occasione per dimostrare il proprio valore. Un viaggio fantastico nel fascino della scoperta, della speranza, della solidarietà, della giustizia, del senso dell’amicizia, che racconta il nostro presente e il nostro possibile futuro, offrendo spunto per una lettura/rilettura della storia, dei conflitti e delle armonie che la segnano, filtrati attraverso gli occhi umanizzati dei suoi protagonisti.

Lo spettacolo è anche occasione per un originale percorso didattico per conoscere strumenti e diversi generi musicali.

Info e biglietteria

ADULTI: euro 8

BAMBINI FINO A 12 ANNI: euro 6

CARNET “LA TOSSE IN FAMIGLIA”: euro 60

10 ingressi validi per gli spettacoli pomeridiani de La Tosse in famiglia.

Il carnet non è nominale, può essere utilizzato da più persone contemporaneamente anche per uno stesso spettacolo. I possessori di carnet devono comunque prenotare e possono ritirare il biglietto fino all’inizio dello spettacolo. L’eventuale disdetta dei posti deve essere effettuata entro le ore 15.00 del giorno prima. In caso contrario il tagliando verrà considerato utilizzato.

COME PRENOTARE

LA TOSSE IN FAMIGLIA: potete prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse 010/2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

Oppure online sul sito www.teatrodellatosse.it

ORARIO BIGLIETTERIE

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.00. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.00.

BIGLIETTERIA TEATRO DEL PONENTE - PIAZZA ODICINI 9

La biglietteria sarà mar, merc e gio dalle 14 alle 17; nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti per gli spettacoli in programma al teatro del Ponente sono prenotabili e acquistabili alla biglietteria del teatro della Tosse negli orari di apertura.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it .e su www.happyticket.it.