Musicamica presenta Maurizio Mastrini nel concerto “Baci” a Villa Borzino e Palazzo Spinola

Con orgoglio l’Associazione genovese Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, propone un weekend dedicato al Maestro Maurizio Mastrini, uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. Definito dalla critica “il fenomeno”, un ibrido tra genialità e pazzia, ha toccato con la sua musica tutti i continenti tanto da raggiungere negli ultimi 10 anni, 770 concerti in giro per il mondo ed oltre 32 milioni di ascolti solo su Spotify, rientrando così tra i pianisti italiani ad avere il più alto numero di download e streaming sul web.

Con una lunga ed emozionante storia musicale alle spalle, il Maestro si esibirà in due imperdibili date nel concerto dal titolo “Baci”, che è anche il titolo del suo ultimo lavoro discografico con l’Orchestra 131 della Basilicata e a cura del noto produttore musicale Tony Renis. Queste due date sono inserite nel calendario del suo International Tour 2023/24 ed avranno un programma originale tutto firmato Mastrini.

QUANDO E DOVE?

Venerdì 15 dicembre ore 21, Villa Borzino, Busalla, Genova.

Ingresso con contributo minimo di €10:00

Prenotazioni via whatsapp al numero 339 653 1632

Sabato 16 dicembre ore 16, Palazzo Spinola, piazza di Pellicceria 1, Genova.

Ingresso €6:00

Prenotazioni via whatsapp al numero 339 653 1632

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

www.giovannasavino.it

Maurizio Mastrini

Nato a Panicale, piccola cittadina in Umbria da genitori giovanissimi (18 anni il padre e 16 la madre), inizia ad avvicinarsi al mondo del ritmo e della musica a 8/9 anni, nella bottega del padre, fabbro artigiano. La vita musicale artistica inizia subito con vittorie di primi premi in concorsi musicali nazionali ed internazionali, concerti, tournées sia in Italia che all'estero, incisioni discografiche per l'etichetta Azzurra Music con grandi successi di vendite in tutto il mondo.

Dalla Rai a Mediaset, la sua carriera è ricca di grandi collaborazioni, firmando tra le altre cose sigle, colonne sonore e arrangiamenti. Da ricordare è anche l’opera lirica più breve al mondo che lui stesso ha scritto nel 2001 su testi di Sergio Tasso e che ha la durata di 3 minuti e 20 secondi. Si intitola “Il Bacio” e verrà inserita nel guinness dei primati. Pubblica diversi dischi e il suo stile compositivo evidenzia in maniera netta i caratteri essenziali di un linguaggio colto e complesso e al tempo stesso emozionale ed immediato. L’attenzione dei media lo consacra tra i più quotati e sbalorditivi pianisti contemporanei mondiali ispirato sempre da una continua ricerca ed esplorazione e spinto a sperimentare frontiere sempre nuove.

Maggiori info su www.mauriziomastrini.com