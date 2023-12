Il passato prende vita con la mostra “Il Risorgimento a fumetti” al Museo del Risorgimento Mazziniano

Il Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano è lieto di annunciare l’inaugurazione della nuova mostra temporanea “Il Risorgimento a fumetti” a cura di Elena Putti e Andrea Piccardo. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 15 dicembre alle ore 17 presso la sede del Museo in Via Lomellini 11.

Sarà ospite dell’iniziativa il celebre fumettista Andrea Freccero e altri autori che ha realizzato alcune delle tavole esposte: in “Le avventure di Monsù Paperin e della Giovane Italia”, apparse su Topolino. I docenti della Genoa Comics Academy racconteranno ai presenti come nasce un fumetto, ma soprattutto come nasce un fumetto storico. Al termine della presentazione, i presenti potranno rifocillarsi con the caldo e i “biscotti di Garibaldi”, particolare pasticceria secca creata a Londra (e molto diffusa ancora oggi in Inghilterra) in occasione della visita dell’Eroe dei Due Mondi nel Regno Unito nel 1864. Nel mentre potrete assistere realizzazione di un’illustrazione di un disegno collettivo che resterà in dono al Museo.

La mostra temporanea “Il Risorgimento a fumetti”, sarà poi visitabile al pubblico dal 16 dicembre al 15 giugno. Consiste in un viaggio figurativo attraverso i fumetti contemporanei che narrano le vicende della storia d’Italia e/o dei suoi protagonisti. L’esposizione sarà incentrata sulle tavole di fumettisti quali Dante Erasmo Spada, gli Esposito Bros, Tuono Pettinato, Fabrizio De Fabritiis, Alfredo Castelli e Stefano Vietti, Francesco Artibani, Giorgio Cavazzano,

Marco Gervasio, Alessandro Sisti, Marco Bosco, Paolo Mottura, Andrea Guglielmino, Corrado Mastantuono dalle cui penne hanno preso vita le storie che vedrete esposte tra parodia, racconti ucronici e ricostruzioni storiche. Il racconto espositivo sarà integrato con oggetti, opere, documenti e cimeli conservati nel Museo del Risorgimento ed appartenuti ai personaggi narrati. Un ricco apparato didascalico assolverà ad una duplice funzione: la descrizione tecnica e stilistica dell’opera grafica esposta e l’approfondimento storico delle gesta narrate nel fumetto o attraverso gli oggetti esposti.

La mostra mira ad attualizzare gli eroi della nostra patria e le loro imprese, comunicando in maniera immediata con un pubblico ampio ed attuando un approccio inclusivo anche verso famiglie, bambini e adolescenti, rappresentando però anche una piacevole inedita prospettiva di interesse per gli appassionati di storia di tutte le età.

foto: fb@museorisorgimentomazziniano