Conferenza su San Francesco e la letteratura medievale al Museo dei Cappuccini

Per celebrare i Centenari francescani (2023-2026) il Museo dei Cappuccini ha organizzato la mostra “Una Buona Regola” arricchita da un ciclo di conferenze, concerti e visite guidate che si svolgeranno per tutta la primavera. Giovedì 11 maggio alle ore 18 è in programma la conferenza “Gioia ed esultanza nella letteratura francescana” con il Prof. Giuseppe Tamagno, docente di Letteratura Latina Medievale presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Francesco d’Assisi appartiene alla categoria degli uomini “dolci e ostinati”, ottocento anni fa scelse di seguire radicalmente il Vangelo e lo tradusse in una regola che fosse forma di vita per sé e per i suoi fratelli. Questa forma, confermata dalla Chiesa, ha generato risonanze e concretizzazioni di ogni genere lungo la storia. È il personaggio della storia medievale sul quale si è scritto di più, superando papi, sovrani, imperatori e altre importanti figure storiche e di pensiero. Il professor Giuseppe Tamagno, in questo incontro, approfondirà la relazione tra la letteratura medievale e San Francesco d’Assisi.

Giuseppe Tamagno, Professore invitato alla facoltà di Lettere cristiane e classiche alla Pontificia Università Salesiana di Roma. I suoi interessi vertono principalmente nell'ambito del genere letterario medievale delle “visiones” e sugli aspetti linguistici del passaggio dal latino classico alle lingue romanze. Su tali argomenti ha tenuto negli ultimi anni seminari integrativi per il corso di Letteratura Latina Medievale presso l'Università degli studi di Genova.

La mostra di Primavera dal titolo "Una Buona Regola", dedicata alla Regola Bollata di San Francesco d'Assisi, allestita presso il Museo dei Cappuccini di Genova, resterà aperta fino al 25 giugno.

Orario di apertura: giovedì 10/13 – 15/18:30; venerdì, sabato e domenica 15-18:30