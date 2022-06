Thank you for shopping, la mostra personale di Florence Di Benedetto

In occasione della terza edizione della Genova BeDesign Week 2022 che si svolgerà nel Distretto del Design, la Galleria Studio Rossetti inaugura “Thank you for shopping!”, la mostra personale dell'artista Florence Di Benedetto.



Con le opere realizzate per "Thank you for shopping!" l'artista milanese approda all’interno di un vissuto quotidiano, in una dimensione intima, dove gli oggetti di uso comune diventano simboli e icone domestiche. La cultura americana ricompare qui sotto forma di bottigliette di ketchup o di mostarda, lattine Campbell’s, sacchetti di patatine o scatole di cereali, che trasportano lo spettatore direttamente all’interno di un supermarket dove non solo è possibile appagare la voglia del momento, ma anche comprare e portarsi a casa una confezione di cultura.



La Di Benedetto lascia parlare gli oggetti al posto suo, affidando loro brevi testi, moniti o perle di saggezza che sembrano essere distanti dallo stile industriale di un prodotto di massa, invitando così lo spettatore/consumatore a riflettere e porsi delle domande, fino a interrogarsi sul proprio ruolo e le proprie idee.



Il supermarket dunque come luogo simbolo della cultura pop, dove tutto è a disposizione in quantità e varietà infinite. La bellezza data dall’estetica dei lavori in mostra rende l’esperienza immersiva, piacevole e divertente. Lo spettatore diventa parte attiva del processo, si mette in gioco e ne esce appagato.



La mostra sarà visitabile fino al 19 giugno 2022 con i seguenti orari:



dal martedì al venerdì

dalle 9:30 alle 13:30 / dalle 15:30 alle 19:30

sabato

dalle 10:30 alle 19:30

domenica e lunedì chiuso



Thank you for coming, thank you for shopping!