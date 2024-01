Spazio Unimedia presenta la mostra al femminile “Seven Up”

SpazioUnimedia è particolarmente lieta di presentare come prima esposizione del 2024 la mostra al femminile “Seven Up”: sette artiste che in piena libertà propongono sette proprie narrazioni iconiche all'interno di un comune viaggio sensoriale ed emozionale. Ciascuna delle artiste è differente per esperienza esistenziale, percorso artistico e modalità espressiva, ma in forme diverse (pittura, fotografia, collage, digitale) si compone un unicum da cui emerge il tema relazionale, empatico, tipico del linguaggio femminile, dell'esprimersi della donna come soggetto creativo.

In questo insieme si distinguono l'incanto ondivago dei lavori di Berty Skuber, la ricerca di Gaia Lucrezia Zaffarano, che rivisita l'iconografia sacra, l'ironia dei corpi in bilico di Ania Limb, la suggestione dei limpidi schemi fotografici di Cristina Maris, le sequenze di Giulia Vasta in cui il gesto corporeo creativo/distruttivo si ripete nel divenire, la figura umana che sembra svanire nelle geometrie di Nerina Toci, la freschezza grafica ed espressiva dei collage di Maria Alessandra Martini.

Con Seven Up, che sarà seguita da altre due mostre che propongono artiste donne, fino all'estate 2024, SpazioUnimedia si conferma nella volontà di dare spazio e voce al mondo bellissimo dell'arte al femminile. La mostra sarà visitabile dal 25 gennaio al 24 febbraio, inaugurazione giovedì 25 gennaio alle ore 18.

Nell'immagine: Nerina Toci, Untitled, 2019