Mostra dedicata al pittore Salvatore Gagliardo all'Accademia Ligustica di Belle Arti

All'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova arriva un'esposizione dedicata al pittore Salvatore Gagliardo (1897 – 1957), fratello minore del più noto pittore Alberto Helios (Genova 1893 – 1987), a cura di Matteo Fochessati e Valeria Leoncini.

Dopo un esordio ispirato, al pari della coeva produzione del fratello, da temi spirituali e da motivi iconografici propri della dottrina teosofica, Salvatore fu prevalentemente impegnato nel campo della ritrattistica. In tale ambito declinò la propria personale interpretazione di atmosfere e temi novecentisti, spesso coincidenti con la sensibilità del realismo magico, maturando la sua peculiare passione per i maestri della tradizione classica. Proprio a causa di questa sua attitudine, Salvatore non riuscì a sintonizzarsi con il clima di ricerca del suo tempo, rimanendo isolato rispetto alle tendenze e ai movimenti artistici a lui contemporanei. Tale condizione di «esiliato dall’arte», come lui stesso si definì, ha contribuito anche a rafforzare l’originalità espressiva della sua ricerca, alla cui riscoperta questa mostra si augura di poter contribuire. In mostra dipinti provenienti dalle collezioni degli eredi, ma anche da istituzioni pubbliche come la Galleria d’Arte Moderna di Genova e la Wolfsoniana.

La mostra sarà visitabile dall'11 novembre 2023 al 13 gennaio 2024, dal martedì alla domenica in orario 14:30 – 18:30. Ingresso gratuito