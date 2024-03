"Legami svelati: amore, libertà e il potere dell'arte": mostra di Marco Tulipani

Titolo: "Legami Svelati: Amore, Libertà e la Potenza dell'Arte". La mostra personale di Marco Tulipani, curata da Loredana Trestin, rivela profonde connessioni tra amore, libertà femminile e l'espressione artistica. L'inaugurazione è prevista per il 1 marzo alle 18:00 presso il CAD Creativity Art Design nel Palazzo dei Rolli Saluzzo a Genova (via Chiabrera 7, piano nobile), con chiusura il 1 aprile 2024.

Il concept audace della mostra evidenzia legami profondi tra amore e libertà femminile, con l'arte come strumento di trasformazione sociale. Attraverso oltre 20 opere, Marco Tulipani esplora il ruolo dell'amore come veicolo di emancipazione e rinascita, superando le convenzioni romantiche.

Ogni opera è una finestra sulla lotta delle donne per la libertà, celebrando la loro resilienza. La mostra offre una prospettiva approfondita sulle sfide e i successi delle donne nel mondo contemporaneo. Le opere di Tulipani catturano viscerlamente le cicatrici del dolore attraverso materiali e tecniche artistiche raffinate.

"Legami Svelati" è un invito al dialogo, all'ispirazione e al sostegno della libertà delle donne. Marco Tulipani celebra il potere trasformativo dell'arte nel plasmare positivamente la società, offrendo al pubblico un'esperienza unica di rinascita.

Curatore Loredana Trestin

Assistente alla direzione: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzativo: Valentina Maggiolo

Responsabili comunicazione social: Valentina Maggiolo Anna Poddine

Art Director e web: Anna Maria Ferrari

Ufficio stampa: Beatrice Sorlino