Mostra Fotografica: "Storia di un crollo, affrontando la solidarietà"

Grazie alla collaborazione del Gazzettino Sampierdarenese e alla disponibilità della direzione della biblioteca del Centro Civico Buranello, è stata organizzata una mostra fotografica che ripercorre il tragico crollo avvenuto nell'agosto 2018. L'esposizione comprende 40 foto inedite, con l'obiettivo di mostrare gli avvenimenti e mantenere viva la memoria, ma anche di evidenziare i valori positivi emersi da quella terribile esperienza, come solidarietà, collaborazione e dedizione dei soccorritori.

L'organizzazione ha coinvolto con grande successo le scuole medie di Sampierdarena, che visiteranno la mostra ogni mattina per una "lezione" speciale a cui parteciperanno i veri protagonisti di quei giorni: i vigili del fuoco, che condivideranno le loro testimonianze, e gli ex sfollati, che racconteranno come la comunità abbia affrontato insieme il crollo e i mesi difficili che sono seguiti.

In esposizione saranno anche dei manifesti contenenti alcune testimonianze emerse durante il processo in corso, che evidenziano quanto poco importasse ai responsabili dell'infrastruttura lo stato di degrado che si stava accumulando e come la sicurezza fosse un fattore secondario, subordinato al profitto.

Apertura ufficiale della mostra fotografica

Data: Venerdì 20 ottobre

Ora: 17:00

La mostra rimarrà aperta al pubblico durante i pomeriggi dal 23 al 27 ottobre, dalle ore 15:00 alle 17:30. Durante questi orari, volontari dell'Associazione "Quelli del ponte Morandi" e dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco saranno presenti per accompagnare i visitatori e fornire ulteriori informazioni.

All'inaugurazione ufficiale della mostra si prevede la partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui il Presidente del Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova, Michele Colnaghi, e il Vicesindaco di Genova e nonché Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi. Potrebbero essere presenti anche gli assessori comunali Paola Bordilli e Sergio Antonino Gambino, e si spera che sia rappresentata anche qualche figura di spicco della Regione Liguria. Inoltre, saranno presenti il Presidente dell'Associazione "Quelli del ponte Morandi" e dell'Associazione Vigili del Fuoco, oltre a un volontario dell'Ente Terzo Settore della Fondazione Gigi Ghirotti in rappresentanza del Presidente del Suo consiglio amministrativo.