A Sestri Levante la prima mostra fotografica dedicata a Luciano Ligabue

Sabato 16 settembre alle ore 18:30 presso la sala riccio del Palazzo comunale di Sestri Levante in piazza Matteotti, verrà inaugurata la mostra “Jarno Iotti All areas - Luciano Ligabue”, 70 scatti più uno, dedicati al musicista e cantante rock Ligabue, scelti tra oltre 100 mila foto dell’artista.

Vent’anni immortalati in 70 stampe e sequenze in cornice, formato 40x30, che mostrano Ligabue quasi sempre inconsapevole dell’obiettivo che lo inquadra, colto in attimi di pura verità, spesso sul palco, durante alcuni fra le migliaia di concerti e altri in momenti che solitamente restano inediti per il pubblico accaduti in tutti questi anni di carriera.

Jarno Iotti, fotografo ufficiale di Ligabue, riesce a cogliere l’attimo fuggente nell’anima del musicista e offre ai fan e a coloro che visiteranno la mostra un’esperienza nuova, guardare Liga da un punto di vista inedito. Al momento inaugurale di sabato 16 settembre, sarà presente Riccardo Bertoncelli, giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico italiano, tra i primi a occuparsi attivamente di rock in Italia, per un talk inerente la mostra.

“É un onore per l’Amministrazione e per la città di Sestri Levante poter ospitare in prima nazionale la mostra del fotografo eccezionale Jarno Iotti dedicata ad un soggetto straordinario come il cantautore Luciano Ligabue” - sottolinea il primo cittadino di Sestri Levante Francesco Solinas -. “Una mostra che abbiamo sostenuto con convinzione e che è un primo passo per la città che immaginiamo: ricca di eventi di grande qualità e di carattere nazionale, con un’ ampia varietà culturale”.

“La prima mostra dedicata a Ligabue grazie al lavoro del fotografo Jarno Iotti, suo grande amico, sarà a Sestri Levante. La nostra cittadina ospiterà in prima nazionale il viaggio fotografico riguardante vita e carriera del cantante. Siamo davvero felici della scelta di Jarno e di Luciano e ringraziamo l’amico Gilberto (Gillo) Garibotto e l’associazione Mojotic per il lavoro e la passione con cui hanno organizzato e allestito questa mostra” - commenta l’assessore al Turismo, Eventi, Promozione e Marketing territoriale Giuseppe Ianni - “Nelle prossime settimane ci aspettiamo moltissimi visitatori, tra fan di Ligabue e curiosi, per questa bellissima carrellata di scatti ed immagini inedite di un cantautore e musicista importante della musica italiana”.

La mostra è gratuita e sarà aperta al pubblico il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30; il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 11 alle 22, fino all’8 ottobre 2023.