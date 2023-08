Mostra collettiva "Time of Timeless Love - Prima Parte"

Inaugurazione della mostra collettiva di artisti della Georgia "Time of Timeless Love - Prima Parte", che si tiene a Genova presso lo spazio Divulgarti Eventi al Ducale dal 1° all'8 settembre 2023, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti.

Concept:

Dicono che sia l'amore a far muovere la terra, ma è difficile da trovare e mantenere. A volte l'amore significa accettare il difetto di una persona cara, magari una caratteristica che vorresti non avesse, ma l'amore per se stessi deve sempre prevalere. Il fattore tempo è un altro elemento vitale: l’amore viene espresso nel tempo, pur riuscendo a trovare la perfetta completezza al di fuori di esso, nell’eternità. La strada per raggiungere il vero amore è complicata, non tutti riescono ad arrivare fino in fondo. È necessario superare molte sfide per diventare la versione più pura di noi stessi.

Esistono sette tipi di amore, di cui gli artisti georgiani partecipanti alla mostra parleranno con le loro opere d’arte. L’Eros, o amore romantico; Storge, o amore familiare; Philia, o amicizia; Agape, o amore universale; Ludus, o amore giocoso; Pragma, o amore doveroso; Philautia, o amore di sé.

L’amore eterno è universale, arriva e non ci lascia mai ed è ciò in cui sognatori, artisti e romantici credono, in cui gli artisti georgiani credono. Questo tipo di amore può dare molto potere: e ora è il tempo dell’amore eterno.

La mostra inaugura venerdì 1° settembre 2023 e resta aperta sino all'8 settembre 2023, con orario 14 - 18 dal lunedì al venerdì (sabato su appuntamento). Gli artisti partecipanti sono: Tea Abakelia, Bella Bibiluri, Tea Kavtarashvili, Ia Kochinashvili, Ana Kuprashvili, Nikoloz Meskhishvili, Irakli Qimeridze, Salome Vepkhvadze, Eliad Yahalom.

Cura e direzione artistica: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo

Art direction e web: Anna Maria Ferrari