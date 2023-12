"Buon Natale da ...! I biglietti di auguri incisi da A. H. Gagliardo": mostra al Museo Diocesano

“Come nel giro immenso della terra sospesa sul mistero dello spazio infinito, noi piccoli uomini, indaffarati nella vita, precisi, non ci sperdiamo. Nel tal punto di quel cammino sostiamo col ricordo del Grande Spirito, e ci ritroviamo. È questo il reciproco incontro per scambiarci i più vivi e buoni auguri tra amici”. In questa frase, inserita come incipit al volume che raccoglie tutti i biglietti d’auguri di Alberto Helios Gagliardo (Le incisioni di A.H.G. dedicate al Natale, a cura di V. Laura e N. Ottria) l’artista chiarisce il motivo dei suoi biglietti augurali: lo scambio di affetto con gli amici.

Per circa quarant’anni, dal 1934 alla metà degli anni Settanta, Alberto Helios Gagliardo ha inciso biglietti d’auguri sperimentando una creatività ricchissima, che guardava con prospettive nuove le iconografie tradizionali, e si accostava con uno sguardo partecipe e anche critico verso il mondo che accoglieva, e tuttora accoglie, una storia accaduta più di duemila anni or sono a un piccolo nucleo famigliare. Il freddo, la stanchezza del lungo viaggio, la difficoltà di trovare un riparo, e poi l’accoglienza dei pastori, lo stupore dei magi, le emozioni di una famiglia riunita intorno al presepe, e un piccolo bimbo che mostra la sua rivoluzione dell’amore. Sullo sfondo c’è una Genova colta nel pieno dell’inverno, o durante la guerra, o dall’alto dei suoi tetti.

L’artista talvolta realizzava più biglietti nello stesso anno, per creare soggetti differenti o sperimentare nuove soluzioni che avevano al centro del messaggio la fede nell’uomo e nel Divino che lo abita. Grazie alla generosità di alcuni collezionisti, tutti questi biglietti saranno esposti per la prima volta insieme, realizzando una carrellata di immagini raffinate, eleganti e capaci di restituire l’intima profondità di sentimenti di un artista profondo come Alberto Helios Gagliardo.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 6 dicembre 2023, ore 17:30.

La mostra si snoda tra il Museo Diocesano e il Museo dell’Accademia Ligustica che ospita la sezione dedicata alle Le matrici incise da A. H. Gagliardo.

“Nel 1985, due anni prima della sua scomparsa, così scrive Giulio Sommariva, Conservatore del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Alberto Helios Gagliardo donava al Museo dell’Accademia Ligustica 304 matrici incise su metallo - 244 incisioni all’acquaforte, 54 incisioni a bulino, 6 puntesecche -, specchio duraturo dell’arte che lo aveva visto maestro calcografo dal 1923 agli anni estremi della sua lunghissima esistenza.

Tra le tante, numerosissime quelle legate alla celebrazione del Natale nelle quali si sviluppano il tema della fede dell’artista e quello del suo rapporto con i tempi che andavano mutando.”

Biglietto € 8,00, ridotto € 6,00 (over 65, Fai, Touring, Coop, Il Cittadino e gruppi) comprensivi in ingresso al museo.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18, chiuso il martedì) – email: info@museodiocesanogenova.it