“Un mondo, tanti colori” e festa di primavera: attività per i più piccoli contro le discriminazioni

Il 21 marzo è una data importante perché, oltre che il primo giorno di Primavera, ricorre anche la Giornata internazionale contro le discriminazioni razziali, nonché la Giornata della Legalità in ricordo delle vittime di mafia e, non da ultimo, la Giornata della poesia.

In collegamento con queste importanti ricorrenze la cooperativa sociale Mignanego propone sabato 18 marzo alle 10:30 presso la biblioteca 0-6 “Nel Frattempo” del nido d'infanzia Vico Rosa (Via della Maddalena 16, Genova) il laboratorio “Un mondo, tanti colori”, rivolto a bambine e bambini da zero a sei anni e famiglie. È prevista la lettura condivisa di albi illustrati legati al valore delle differenze, l'accoglienza e l'incontro, l'intercultura. Contro le discriminazioni razziali. C’è un filo che unisce il promuovere il rispetto di tutte le persone e culture al coltivare la bellezza attraverso libri belli e significativi. Come disse Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”.

È inoltre prevista la piantumazione di un albero di ciliegio nello spazio antistante il nido, dedicato alle bambine e ai bambini vittime della recente tragedia di Cutro.

La partecipazione al laboratorio è gratuita su prenotazione (contattare Marta, 338.1337065).

Questa di Vico Rosa è una delle varie iniziative legate al 21 marzo che si svolgeranno nelle diverse città coinvolte nel progetto nazionale "Ip Ip Urrà - Infanzia Prima", selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una rete nazionale che attraversa tutto il Paese da Scampia-Napoli alla Valle Seriana, passando per Messina, Lecce, Firenze, Roma, Moncalieri, Pioltello, Lamezia Terme e arriva a Genova, dove opera appunto la cooperativa sociale Mignanego, partner del progetto.

E ancora, martedì 21 marzo dalle ore 16:30 l'evento “Semi di libertà – Festa di Primavera” coinvolgerà bambine e bambini di tutte le età, famiglie, negozianti, passanti del centro storico. Verranno animate alcune piazze del Sestiere della Maddalena (piazza Posta Vecchia, piazzetta Cambiaso, piazza Lepre, vico Spinola, piazza dei Greci), luoghi un po' dimenticati che si desidera restituire alla cittadinanza. Scelti anche per la vicinanza ad alcuni spazi confiscati alla mafia. Saranno proposti giochi e laboratori per piccol? e grandi.

Già nella mattinata operatori e alcuni genitori si prenderanno cura delle piazze e dei vicoli che le uniscono pulendo e decorando gli spazi con bandierine e cartelli realizzati in precedenza dai bambini e dalle bambine. L’evento è organizzato dalla cooperativa sociale Mignanego insieme ad altre organizzazioni dei Sestieri di Pré, Molo e Maddalena nell’ambito del patto di sussidiarietà “Progetto di comunità per i sestieri di Pre-Molo Maddalena”.